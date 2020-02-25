Последний маршал

Бывший министр обороны и последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ. "25 февраля 2020 года в Москве на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов", - говорится в сообщении министерства.



Язов родился 8 ноября 1924 года в селе Язово Омской области в крестьянской семье. Отец - Тимофей Яковлевич, мать - Мария Федосеевна.



В 1942 году окончил Московское пехотное училище им. Верховного Совета РСФСР, в 1956 году - Военную академию им. М.В. Фрунзе (с отличием), в 1967 году - Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил СССР.



После окончания училища в звании лейтенанта воевал на фронтах Великой Отечественной войны. В 1942-1945 годах командовал стрелковым взводом, а затем ротой на Волховском и Ленинградском фронтах. Принимал участие в обороне Ленинграда, в наступательных операциях советских войск в Прибалтике, в блокаде Курляндской группировки немецких войск. Дважды был ранен - в 1942 и 1943 годах.



В 1944-1991 годах - член Коммунистической партии Советского Союза (КПСС).



В 1946 году окончил курсы усовершенствования офицеров пехоты Ленинградского военного округа.



С 1946 по 1953 год - командир стрелковой роты, заместитель командира батальона в Ленинградском военном округе.



В 1956 году назначен командиром мотострелкового батальона 63-й гвардейской дважды Краснознаменной Красносельской дивизии. Затем занимал должность начальника полковой школы по подготовке сержантов - командиров отделений в 64-й гвардейской дивизии.



С 1958 по 1961 год - старший офицер в управлении боевой подготовки Ленинградского военного округа.



С августа 1961 года командовал 400-м мотострелковым полком 63-й гвардейской стрелковой Красносельской дивизии. С сентября 1962 года по октябрь 1963 года во время Карибского кризиса полк был переброшен на Кубу, где находился в полной боевой готовности для отражения возможного вторжения войск США. В июне 1963 года Дмитрию Язову было присвоено звание полковника.



С декабря 1963 года - заместитель начальника, с июня 1964 года - начальник отдела планирования и общевойсковой подготовки управления боевой подготовки Ленинградского военного округа.



В октябре 1967 года был назначен командиром мотострелковой дивизии в Забайкальском военном округе. В феврале 1968 года ему присвоено звание генерал-майора.



В 1971-1973 годах - командир 32-го армейского корпуса в Крыму. В 1972 году присвоено звание генерал-лейтенанта.



С января 1973 года по май 1974 года - командующий 4-й армией, дислоцированной в Азербайджанской ССР (штаб - г. Баку).



С мая 1974 года возглавлял 1-е управление главного управления кадров Министерства обороны СССР.



С октября 1976 года по январь 1979 года был первым заместителем командующего войсками Дальневосточного военного округа. В 1977 году Дмитрию Язову было присвоено звание генерал-полковника.



В 1979-1980 годах - командующий Центральной группой советских войск в Чехословакии. С февраля 1979 года - уполномоченный правительства СССР по делам пребывания советских войск в Чехословацкой Социалистической Республике.



В 1979-1989 годах - депутат Верховного Совета СССР X-XI созывов.



С ноября 1980 года по июнь 1984 года занимал должность командующего войсками Среднеазиатского военного округа (САВО), неоднократно выезжал в Афганистан, где вели боевые действия подразделения, сформированные в САВО.



В период с июня 1984 года по январь 1987 года командовал Дальневосточным военным округом. В 1984 году ему было присвоено звание генерала армии.



С января по август 1987 года - заместитель министра обороны СССР по кадрам - начальник главного управления кадров Министерства обороны СССР.



30 мая 1987 года назначен министром обороны СССР. Сменил на этом посту маршала Советского Союза Сергея Соколова, который был отправлен в отставку после скандала, связанного с нарушением 28 мая 1987 года немецким летчиком Матиасом Рустом государственной границы СССР. Дмитрий Язов занимал пост главы оборонного ведомства почти четыре года. На этот период пришлось сокращение численности Вооруженных сил (в декабре 1988 года на Генассамблее ООН генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев объявил об одностороннем сокращении ВС СССР на 500 тыс. человек). Начался вывод советских войск с территории стран Организации Варшавского договора и Монголии, в 1988-1989 годах осуществлен их вывод из Афганистана. Дмитрия Язов участвовал в согласовании советско-американских договоров о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД; подписан в 1987 году), об ограничении обычных вооруженных сил в Европе (ДОВСЕ; 1990), об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1; 1991).



В 1987-1990 годах - кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС (фактически - высший орган власти в Советском Союзе). В 1987-1991 годах - член ЦК КПСС.



С марта по декабрь 1990 года - член Президентского совета СССР.



28 апреля 1990 года президент СССР Михаил Горбачев присвоил Дмитрию Язову звание маршала Советского Союза, он стал последним советским военачальником, получившим это высшее воинское звание (с 2014 года - последний ныне живущий маршал Советского Союза).



С марта по август 1991 года - член Совета безопасности СССР, который возглавлял президент Советского Союза Михаил Горбачев.





В ночь с 18 на 19 августа 1991 года представителями высшего руководства СССР, несогласными с политикой Михаила Горбачева и проектом нового Союзного договора, был образован Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР). В него вместе с Дмитрием Язовым вошли вице-президент СССР Геннадий Янаев, председатель КГБ Владимир Крючков, премьер-министр СССР Валентин Павлов и др. Члены ГКЧП стремились не допустить ликвидации СССР. В Москву 19 августа по распоряжению Дмитрия Язова были введены войска, однако министр обороны отказался дать приказ о применении ими силы в отношении противников ГКЧП. 21 августа Язов распорядился вывести армейские части из Москвы и предложил остальным членам комитета вылететь в Форос для встречи с Михаилом Горбачевым. Однако президент Советского Союза от контактов с членами ГКЧП отказался. В ночь на 22 августа Дмитрий Язов вместе с другими членами госкомитета был арестован в аэропорту Внуково-2 (Москва) министром внутренних дел РСФСР Виктором Баранниковым и генпрокурором РСФСР Валентином Степанковым. В тот же день Язов был освобожден от обязанностей министра обороны СССР (28 августа решение одобрено Верховным Советом СССР). 22 августа 1991 года тележурналист, ведущий популярной передачи "До и после полуночи" Владимир Молчанов записал видеообращение Дмитрия Язова к президенту СССР. В нем советский маршал называл себя "старым дураком" и просил прощения у Михаила Горбачева и его супруги Раисы за участие в "авантюре" ГКЧП. 23 августа 1991 года исключен из КПСС.Генпрокуратура РСФСР предъявила бывшему министру обвинения по пункту "а" ст. 64 Уголовного кодекса РСФСР ("Измена Родине с целью захвата власти"). С 25 августа 1991 года он содержался в следственном изоляторе "Матросская Тишина" в Москве. 25 января 1993 года был переведен в госпиталь МВД и освобожден из-под стражи под подписку о невыезде. 7 февраля 1994 года указом президента РФ Бориса Ельцина уволен с военной службы. 23 февраля того же года амнистирован Государственной думой РФ I созыва. 6 мая 1994 года на основании постановления парламента "Об объявлении политической и экономической амнистии" уголовное дело в отношении членов ГКЧП было прекращено.После ареста Дмитрий Язов в течение полутора лет не получал пенсии (оформлена в 1993 году), вклады его семьи в Сберегательном банке РФ были арестованы, его сын был отчислен из Академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.С 1998 года занимал должность главного военного советника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ, также был главным советником-консультантом начальника Академии Генштаба ВС РФ.После воссоздания в 2008 году Службы генеральных инспекторов Минобороны РФ Дмитрий Язов был ее ведущим аналитиком (генеральным инспектором). Также возглавлял фонд "Офицерское братство" Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил (создан в сентябре 2001 года), общественную организацию "Комитет памяти Маршала Жукова".27 марта 2019 года Вильнюсский окружной суд заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к десяти годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве (тогда советские войска применили оружие против местных сепаратистов, захвативших Вильнюсский телецентр). Его признали виновным "в военных преступлениях и преступлениях против человечности". Российская сторона неоднократно заявляла, что судебный процесс в Литве ведется с нарушением норм международного права, обвинения предъявлены по статьям, не существовавшим во время самих событий. 9 ноября 2016 года Госдума РФ приняла заявление, в котором назвала процесс "политически мотивированным судилищем". В 2018 году Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении литовских должностных лиц, в действиях которых "усматриваются признаки преступления", предусмотренного ч. 2 ст. 299 УК РФ ("Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности"). СК указывает, что "события в Вильнюсе происходили в период вхождения Литвы в состав СССР, и войсковые подразделения выполняли свой служебный долг, действуя в соответствии с законодательством СССР".Маршал Советского Союза (1990).Был награжден орденами Красной Звезды (1945), Красного Знамени (1963), двумя орденами Ленина (1971, 1981), орденами "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" III степени (1975), Отечественной войны I степени (1985), Октябрьской революции (1991), Почета (2004), "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней (2020, 2009), Александра Невского (2014). Также имеет ордена Шарнхорста (ГДР), Красного Знамени (Чехословакия) и др.Автор нескольких книг, в частности "Верны Отчизне" (1988), "Удары судьбы: Воспоминания солдата и маршала" (1999), "Карибский кризис: Сорок лет спустя" (2006), "Панфиловцы в боях за Родину" (2011).Дмитрий Язов был дважды женат. Первая супруга - Екатерина Федоровна Журавлева, скончалась в 1975 году. Второй женой была Эмма Евгеньевна Язова (скончалась в 2017 году). Дочери - Лариса (1947-1949) и Елена (род. 1953, врач-невропатолог). Сын - Игорь (1950-1994, был капитаном 2-го ранга, штурманом атомной подводной лодки).