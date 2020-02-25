Мост

Образцовая эвакуация украинцев из стран ближнего и дальнего, предположительно китайского зарубежья, проводимая под патронатом президента Зеленского, под угрозой срыва. Если быть корректными и толерантными, как Нефедов на порновечеринке, то план провалился. Самолет Рината Ахметова тупо греет движки в секретном аэропорту, а лететь пока некуда. Украинцы массово отказываются возвращаться на Батькивщину, скрываются от работников посольств и не хотят ехать домой даже под угрозой депортации.



24 из 25-ти членов экипажа круизного лайнера "Diamond Princess", который находится на рейде вблизи порта Иокогама (Япония), забаррикадировались в своих уютных каютах и наотрез отказались ехать в Новые Санжары. Двадцать пятый член, узнав, что его разыскивают эмиссары Зеленского с целью эвакуации, вынул из телефона симку, съел ее, принял ислам… или синтоизм… не важно. Короче, найти его посольские не могут. В официальных отчетах тактично упоминается, что «связь с ним пока не установлена». Как только их ни уговаривали. Предлагали бесплатные напитки во время перелета за счет Ахметова, подарочные наборы с мылом и шампунем для собак, личное знакомство с министром здравоохранения Скалецкой, которая сидит со всеми в санатории Нацгвардии. Ничего не помогло. Украинцы тупо хотят лечиться в Японии и там же проходить карантин. Абсолютно непонятное и загадочное поведение. Видимо, сказывается влияние российской пропаганды, которую упомянутые члены подхватили во время просмотра кремлевских телеканалов. Там же сплошная ложь и порнография! Просто группа неравнодушных жителей Новых Санжар решила достойно встретить своих соотечественников, принесла шины и прочие горючие материалы для праздничного шашлыка.



Мост покрашен, бояться нечего. Полиция провела комплексные оперативно-розыскные мероприятия в Нью-Санжарах, выявила наркопритон с паленой водкой и примерно десять-пятнадцать агентов Кремля. С последними проведены воспитательные беседы, которые завершились коллективным пением гимна



Несколько лучше ситуация в Италии. Там украинскому посольству удалось найти троих заробитчанок, у которых не хватает на проезд во Львов. По счастливому стечению обстоятельств они не смотрели телевизор и не читали газет, поскольку работали в основном по ночам

Собрались всем городком, как водится, слегка приняли на грудь за здоровье вновь прибывающих. Ничто не предвещало беды, пока не появились провокаторы в спортивных костюмах, которые начали затевать беспорядки по указке неназванного кремлевского центра, бить окна автобусов, кидаться булыжниками различной формы. Это вообще нехарактерное для нью-санжарцев поведение. Просто СМИ, как всегда, все перекрутили, вырвали из контекста и исказили. Бояться абсолютно нечего.Тем более что группа неравнодушных активистов, волонтеров, журналистов «Прямого» канала и примкнувших к ним олигофренов (подобное тянется к подобному) выкрасили мост, ведущий к санаторию имени Скалецкой, в жовто-блакитный цвет. Это, кстати, очень интересное явление, и психиатрам, а также патологоанатомам еще предстоит разгадать загадку подобного поведения взрослых самцов и самок в моменты повышенной угрозы вторжения Путина. Как бы спонтанно появляются краски, волонтеры и начинают штукатурить все, что под руку попадется. Начиная от заборов и заканчивая общественными туалетами. Просто сердце переполняется гордостью за нацию. После 1 апреля закрываются все психиатрические диспансеры в Украине, поэтому количество активистов-маляров резко возрастет.Так вот: мост покрашен, бояться нечего. Полиция провела комплексные оперативно-розыскные мероприятия в Нью-Санжарах, выявила наркопритон с паленой водкой и примерно десять-пятнадцать агентов Кремля. С последними проведены воспитательные беседы, которые завершились коллективным пением гимна. Тестовый опрос на тему «Чей Крым?» показал прекрасные результаты. Можно смело ехать на карантин за счет футбольного клуба «Шахтер». Но, по всей видимости, гибридный агрессор не дремлет. Специально обученные люди сеют панику и недоверие к символам украинской государственности, к которым, вне всякого сомнения, относятся Нью-Санжары.В результате даже рекламное лицо показательной кампании по эвакуации – Настя Зинченко с ее сучкой Мишель уже не выходит на связь. С самого утра вторника из Офиса президента ей наяривают по «Скайпу», а она тупо игнорит ах какого человека. Да, рейтинг нашего гаранта слегка подупал, но это еще не повод так по-хамски себя вести. Иногда трубку берет собачка, лает что-то в ответ, короче, приличные патриоты так себя не ведут. Службе внешней разведки была поставлена задача: найти, накинуть эвакуационный мешочек на голову, собаку в клетку и вперед, на Родину! Задачу ставил лично глава Офиса президента Андрей Ермак. Он не знал, что единственный агент СВР в Китае – это завхоз украинского посольства Иннокентий. Уже вторую неделю он борется с заболеванием путем уничтожения водки, оставшейся после банкета по случаю визита Путина в Китай. Никто ему не сказал, что профилактическое действие алкоголя в случае с коронавирусом еще плохо изучено. Поэтому с активаций агента тоже возникла определенная заминка.Несколько лучше ситуация в Италии. Там украинскому посольству удалось найти троих заробитчанок, у которых не хватает на проезд во Львов. По счастливому стечению обстоятельств они не смотрели телевизор и не читали газет, поскольку работали в основном по ночам. Им сказали, что президент Зеленский проводит бесплатную акцию по возвращению украинцев на Родину. Причем даже вместе с домашними животными, если таковые имеются. Для участия в акции надо отослать эсемеску «нью-санжары» на короткий номер и ждать приезда эвакуационной команды либо полиции. Единственное условие: для реабилитации надо отсидеть две недели в СПА-санатории Национальной гвардии для адаптации к окружающей среде. Трехразовое питание, министр Скалецкая в скафандре, доброжелательный персонал – все это гарантирует незабываемое времяпровождение.