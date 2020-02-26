Коронавирус меняет ход глобализации в мире - министр финансов Франции

Коронавирус COVID-19 оказался силой, которая радикальным образом меняет процесс глобализации в мире, заявил во вторник министр экономики и финансов Франции Бруно ле Мэр.



"Эпидемия коронавируса - это поворотный момент для глобализации", - приводят французские СМИ слова министра, сказанные во время визита в Афины.



При этом Бруно ле Мэр подчеркнул, что ситуация с коронавирусом выявила "безответственную и необоснованную зависимость" других стран от Китая. "Мы не можем продолжать полагаться на Китай в (поставках - ИФ) от 80 до 85% активных ингредиентов для производства лекарств", - пояснил министр.



Кроме этого, напомнил он, ситуация с COVID-19 окажет влияние на мировой экономический рост и на перспективы роста экономики в Европе, а также напрямую повлияет на туристический сектор.



Так, по словам Бруно ле Мэр, одна только Франция привлекает в год 2,5 млн китайских туристов, и туристический поток из Китая играет важную роль для всей французской отрасли в целом.



По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 80 тыс., летальный исход зафиксирован более чем в 2,7 тыс. случаях.

