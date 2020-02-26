В ближайшие сутки в Украине ожидается потепление

В ближайшие сутки в Украине ожидается повышение температуры воздуха и сухая погода на всей территории кроме запада и северо-запада, сообщает Укргидрометцентр. Так, в среду 26 февраля в западных и Житомирской областях ожидаются умеренные дожди, в Киевской и Черниговской областях местами небольшой дождь. На остальной территории страны без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с.



В юго-восточных областях порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 1-6° тепла. В восточных областях местами возможны морозы – от 0° до 3° ниже нуля. Днем 7-12° тепла, в Черновицкой, Винницкой, Одесской, Николаевской областях и в Крыму до 16° тепла.



В Карпатах ночью умеренный, днем значительный дождь с мокрым снегом, порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье 25-30 м/с. Температура в течение суток от 1° мороза до 2° тепла.



В Киеве в ночь на среду местами небольшой дождь, днем без осадков, ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем воздух прогреется до 10°.



Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура днем 26 февраля в Киеве была зафиксирована в 1990 году и составила 17,3° тепла, самая низкая ночью – 21,6° мороза в 1888 году.



В четверг 27 февраля в западных, северных и Винницкой областях возможен небольшой дождь, на западе с мокрым снегом. Температура ночью 1-6° тепла, днем 4-9° тепла.



В Карпатах возможен снег, температура 2-7° мороза.



На остальной территории ночью без осадков, днем дождь. Температура ночью 1-6° тепла, в Крыму до 10° тепла, днем 8-14°.



Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с, в западных, южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.



В Киеве в четверг возможен небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 5-7° .

