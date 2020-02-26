Из-за коронавируса матч "Ювентус" - "Интер" проведут без зрителей

Спортивное руководство Италии решило провести матчи Серии А и другие встречи итальянской футбольной лиги без зрителей из-за вспышки коронавируса. Стало известно, какие именно турниры 26-го тура Серии А состоятся при пустых трибунах.



Об этом во вторник, 25 февраля, сообщил министр молодежной политики и спорта Италии Винченцо Спадафора.



На пустых стадионах сыграют следующие команды:



"Удинезе" – "Фиорентина" (29 февраля);

"Ювентус" – "Интер" (1 марта);

"Сассуоло" – "Брешия" (1 марта);

"Парма" – СПАЛ (1 марта);

"Милан" – "Дженоа" (1 марта);

"Сампдория" – "Верона" (2 марта).

