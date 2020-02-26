Из-за коронавируса матч "Ювентус" - "Интер" проведут без зрителей
Спортивное руководство Италии решило провести матчи Серии А и другие встречи итальянской футбольной лиги без зрителей из-за вспышки коронавируса. Стало известно, какие именно турниры 26-го тура Серии А состоятся при пустых трибунах.
Об этом во вторник, 25 февраля, сообщил министр молодежной политики и спорта Италии Винченцо Спадафора.
На пустых стадионах сыграют следующие команды:
"Удинезе" – "Фиорентина" (29 февраля);
"Ювентус" – "Интер" (1 марта);
"Сассуоло" – "Брешия" (1 марта);
"Парма" – СПАЛ (1 марта);
"Милан" – "Дженоа" (1 марта);
"Сампдория" – "Верона" (2 марта).
Источник: Strana.ua
25.02 18:41