В СНБО назвали слово "Донбасс" элементом войны

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов признался, что не любит слово "Донбасс" и считает его элементом гибридной войны.



В интервью изданию Liga.net Данилов заявил, что слово "Донбасс" используется, когда Россия якобы пытается отделить регион или Галичину от Украины.



"Потом они говорят, что это какая-то отдельная нация — жители Донбасса. Они нам такие лингвистические штуки забрасывают, а мы пользуемся. Лично я считаю, что в данном случае речь должна быть чистой", — отметил он.



Глава СНБО также заявил о некорректности использования термина "губернатор" в отношении глав украинских областных администраций.



"Это абсолютная российская калька", — добавил Данилов.

