Зеленский выступает за создание Госкомитета углепрома

За гарантированный рынок сбыта украинского угля и создание государственного комитета по угольной промышленности выступает президент Украины Владимир Зеленский. "Должен быть гарантированный рынок сбыта и этот рынок – украинские ТЭС.

Государство должно защитить украинский уголь, для этого нужен энергетический баланс на последующие 10 лет, где было бы отображено, сколько угля будем добывать", – сказал он на совещании работников угольной отрасли в Киеве во вторник.



По словам президента, сейчас Украина добывает больше угля, чем может продать, но это не должно быть проблемой шахтеров. "Задача профильного министра – определить, каким должен быть энергобаланс, какая доля должна принадлежать тепловой генерации", – указал Зеленский.



Он также поддержал идею представителей отрасли о создании Государственного комитета по угольной промышленности.



"Мы это обязательно сделаем", – сказал Зеленский.



Кроме того, президент считает необходимым создать координационный центр трансформации угольной отрасли во главе с вице-премьером-министром развития громад и территорий Денисом Шмыгалем при обязательном участии в нем представителей угольных предприятий, местной власти, в частности, глав облгосадминистраций.



"Проблемы дальнейшего развития отрасли должны решаться систематически и системно", – констатировал глава государства.



Помимо этого, он сообщил, что Министерству развития громад и территорий необходимо разработать программу справедливой трансформации угольных территорий, которая будет включать, в частности, программу доступа к образованию детей работников угольной отрасли и поддержку пожилых людей.



По его словам, согласно этой программе, ни одна шахта не может быть закрыта до тех пор, пока ее работники не будут обеспечены другой работой с достойной оплатой.



"Трансформация угольной отрасли должна быть справедливой. Это длительный процесс, в течение которого будут постепенно создаваться социально-экономические возможности для развития угольных территорий", – подчеркнул Зеленский.



Обращаясь к министру энергетики и защиты окружающей среды Алексею Оржелю, он акцентировал внимание на важности комплексного решения вопросов работников отрасли.



"Когда вы говорите с шахтерами о будущем, нужно сначала решить их прошлое. И когда вы решите их проблемы, они только тогда начнут вам доверять. Только так", – констатировал Зеленский.



В то же время глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус, комментируя заявление Зеленского об обеспечении угольщиков гарантированным рынком сбыта, указал на необходимость государственного ценообразования в этой сфере.



"Если это гарантированный рынок, то это уже не рынок, а государственное регулирование. Государство может ввести регулирование, определять, по какой цене покупать, по какой продавать. Тогда это будет гарантировано", – сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах "Форума реформ: на пути в Вильнюс" во вторник.

