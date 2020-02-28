Вышел новый трейлер хоррора "Тихое место-2"

В сети появился новый трейлер ко второй части хоррора Тихое место. Ролик появился на официальной странице кинокомпания Paramount Pictures на Youtube.



Основной актерский состав второй части ленты не изменился. Главную роль также исполнит Эмили Блант.



По сюжету вторая часть хоррора станет логическим продолжением первого фильма.



Во второй ленте герои столкнутся с новыми монстрами и препятствиями. В мире хоррора появятся новые жуткие существа с которыми семье Эббот придется справиться.



Мировая премьера фильма ужасов Тихое место-2 запланирована на 20 марта текущего года.





