Лечить акне самостоятельно может быть опасно

Акне - это воспалительное заболевание сальных желез и волосяных фолликулов. Оно характеризуется появлением угрей, прыщей, а также множественных высыпаний в области лица и шеи. Многие люди, столкнувшиеся с данной проблемой, принимают решение собственными силами избавиться от проблемы, ведь в аптеках представлен широкий спектр препаратов для лечения акне.



Комментирует Ладыгина Ирина, врач-дерматовенеролог-косметолог: "Однако самолечением заниматься не стоит, поскольку заболевание может быть спровоцировано несколькими факторами. Так, акне может возникнуть в результате гормонального сбоя, нарушения работы иммунной системы и органов желудочно-кишечного тракта, частых стрессов. В свою очередь, угревая сыпь нередко появляется из-за специфической реакции организма на косметические средства, а также в результате активного воздействия ультрафиолета (чрезмерное пребывание на солнце или в солярии), при взаимодействии с токсичными веществами.



Чтобы борьба с акне была эффективной, важно правильно определить причину возникновения патологии. Для этого необходимо обратиться к врачу-дерматологу, который подберет необходимое лечение.



Зачастую самостоятельно выбрать эффективный препарат довольно сложно. Самолечением можно даже усугубить ситуацию. Например, если акне возникают в результате нарушения работы одной из систем организма, то, в лучшем случае, самостоятельно вы сможете избавиться только от наружных проявлений. При этом реальная причина возникновения болезни выявлена не будет. Уйдет время для диагностики, а болезнь, если она есть, перейдет следующую стадию, а, значит, последующее лечение будет сложнее.



Кроме того, некоторые кремы и сыворотки для борьбы с акне могут вызывать аллергию или не подходить для вашей кожи. Особенно опасно начинать прием антибиотиков без назначения врача, ведь существуют препараты, которые предназначены для применения внутрь и наружно. Антибиотики - это вещества, способные повредить слизистые организма, органы ЖКТ, а также негативно сказаться на общем самочувствии и иммунитете.



Следует отметить, что некоторые антибиотики вызывают фотосенсибилизацию организма, в том числе могут усилить имеющуюся пигментацию на лице (постакне) или вызвать пигментацию на лице. Именно по этим причинам назначать антибиотики и гормональные мази может только специалист".

