Cъемки седьмой части «Миссия невыполнима» прервали из-за коронавируса
Кинокомпания Paramount Pictures приостановила съемки седьмой части фильма «Миссия невыполнима» из-за вспышки коронавируса в Италии, сообщает Associated Press.
Съемки новой части франшизы должны были проходить в Венеции в течение трех недель, однако компания приняла решение отказаться от этих планов ради безопасности актеров и съемочной группы.
Ранее сообщалось, что премьера новой картины состоится 23 июля 2021 года.
Paramount также отложила китайскую премьеру «Соник в кино», которая должна была состояться в пятницу.
Источник: Esquire
13:31