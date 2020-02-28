Cъемки седьмой части «Миссия невыполнима» прервали из-за коронавируса

Кинокомпания Paramount Pictures приостановила съемки седьмой части фильма «Миссия невыполнима» из-за вспышки коронавируса в Италии, сообщает Associated Press.



Съемки новой части франшизы должны были проходить в Венеции в течение трех недель, однако компания приняла решение отказаться от этих планов ради безопасности актеров и съемочной группы.



Ранее сообщалось, что премьера новой картины состоится 23 июля 2021 года.



Paramount также отложила китайскую премьеру «Соник в кино», которая должна была состояться в пятницу.





