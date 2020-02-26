Цикл

Читаю жесткий срач против Сергея Тигипко. Он, оказывается, редкий подонок и «порохобот». Помогал Порошенко выводить деньги из «Ленинской кузни». Трус, сбежавший из избирательного штаба. Редиска. Нехороший человек. Станет покорно выполнять все указания Запада. Ждал, пока начнутся обвинения в гомосексуализме. Не дождался. Что происходит? Президент Зеленский подтвердил, что проводил с Тигипко собеседование на предмет возглавить разложившийся напрочь «соросятник» Гончарука. Другими словами, Сергей Леонидович может стать новым главой правительства.



Пойду против течения и скажу: астановитесь! Вы что, вконец погрязли в гомосексуальных играх? Защищаете Гончарука, топите такого кандидата-соискателя. Одумайтесь! Давайте сделаем глубокий вздох и успокоимся. Проанализируем ситуацию со всех сторон. Включая отставку Руслана Рябошапки. Что мы имеем?



Во-первых, отставка правительства Пинчука–Сороса–Гончарука – это уже почти свершившийся факт. Во всем надо находить позитив. Когда рейтинг Зеленского при активной помощи «реформаторов» из BRDО обрушился в два раза, президент начал слегка задумываться. Ему резко разонравился Леша, который вынырнул из обосцанного социального лифта и его под руки занесли в Кабмин. Вы хоть осознаете, что в «соросятнике» сейчас жестокий траур?



Хрень западных аналитических центров насчет «новых лиц» больше не работает. Кто знает, какой рейтинг у Славы Вакарчука? В рамках социологической погрешности. Какой рейтинг у «молодой команды реформаторов»? За полгода упал втрое. Про рейтинг Зеленского все знают. Можно начинать прощаться, приспустить, так сказать, флаги



Тигипко, Валерий Хорошковский, Олег Дубина, другие кандидаты на роль премьера – это классические представители постсоветской политической элиты. У каждого из них огромная абсолютно понятная история карьерных ростов и падений. Тот же Тигипко по сравнению с «соросятником» – просто уровня «Бог»

Намечается прощальное пати с Гончаруком в роли пиджея, на лобок которого все начнут лить воск из горящих свечей. Опять же у фонда «Видродження» большие проблемы: куда трудоустроить туеву хучу бездельников и дебилов, привыкших к повышенной зарплате? Уже одно это заставляет радостно встрепенуться. Да, процесс разгона затянется на несколько месяцев, однако крики и стоны грантососов, которые уже доносятся из социальных сетей, настраивают на позитивный лад. У нас не так много, знаете ли, позитивных эмоций. Каждый день приносит очередную херню. То Новые Санжары, то изъятие из библиотек всех советских книг, то указ о дне сопротивления. Цените даже такие новости. Пусть они вселяют в вас крохотный оптимизм и несбыточные надежды.Во-вторых, хрень западных аналитических центров насчет «новых лиц» больше не работает. Кто знает, какой рейтинг у Славы Вакарчука? В рамках социологической погрешности. Какой рейтинг у «молодой команды реформаторов»? За полгода упал втрое. Про рейтинг Зеленского все знают. Можно начинать прощаться, приспустить, так сказать, флаги. Бренд «Слуга народа» больше не передается «новым лицам» ни половым, ни воздушно-капельным, ни, тем более, электоральным путем. Посмотрите, что творит блондинка Светличная на округе в Харьковской области. Там объявили досрочные выборы нардепа. Так она порвала в клочья кандидатку от «Слуги народа». Преимущество более чем в пять раз. И это еще до дня голосования. Людям уже не нужны «новые лица» из актерско-соросовской тусовки. Они разочаровались в специалистах по интимным стрижкам, рестораторах и качках. Тренд поменялся. Зеленский реагирует на новую реальность. Пытается прощупать реакцию общества на кандидата с традиционной ориентацией. Возможно, даже пытается его «спалить». Но, повторюсь, всплывают не фотографы и блогеры-истерички, а старые кадры времен «кровавого режима Азарова–Януковича». И вот уже стоит треск разорванных пуканов «порохоботов», которые по каким-то причинам не считают Тигипко «своим».В-третьих, Тигипко, Валерий Хорошковский, Олег Дубина, другие кандидаты на роль премьера – это классические представители постсоветской политической элиты. У каждого из них огромная абсолютно понятная история карьерных ростов и падений. Тот же Тигипко по сравнению с «соросятником» – просто уровня «Бог». Вспомните теорию про сорта дерьма. Никто, с...ка, не хочет в них разбираться, однако другого выхода нет. Ситуация очень напоминает второй тур президентских выборов: только не дерьмо Петра Алексеевича! Хоть ручной хомячок, хоть комедиант. Выбрали. Теперь примерно та же ситуация. Учитывая непрогнозируемый характер президента, его манию менять решения пять раз на день, может быть совсем другой вариант. Та же Маркарова, к примеру. Которая прогнозировала подорожание салата «Оливье» к концу нынешнего года. Или очередной участник групповухи в BRDО. А вы, б…ть, забыли о грузинских и прибалтийских реформаторах? Мы просто обречены спорить о сортах отходов, поскольку… Ладно, не буду углубляться в философско-геополитические дебри. Кстати, читал интервью Суркова. Очень понравилось. Но я не об этом. Цикличность нашей истории радует. Никаким «соросовским» реформаторам с их бредом про «Дуинг бизнес» так и не удалось сломать изначально советский каркас системы. Хотя, доложен признать, демократам и дедушке Соросу это почти удалось. Они еще, безусловно, будут сопротивляться. Но поскольку второй срок дедушки Трампа – это скорее реальность, чем миф, то их шансы тают, как воск на том же лобке Гончарука. А в пятницу что-то сделают с генеральным прокурором Рябошапкой. К примеру, появится указ о назначении нового первого зама. Который и станет исполнять обязанности главы ГПУ. А Руслан уже заказал билеты в Страсбург. Летит к жене, в семейное, так сказать, гнездо. Куда полетят Трепак, Чумак и Касько, не знаю. Врать не буду.