Лавров не подтвердил встречу глав МИД перед нормандским саммитом

Подготовка нового саммита в нормандском формате начнется только после выполнения решений предыдущей встречи и согласования проекта документа. Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает Интерфакс-Украина в среду, 26 февраля.



"Я не слышал о том, что через месяц планируют встречу министров нормандского формата. Наши коллеги говорят, что нужно уже в апреле назначить очередной саммит нормандского формата. Ммы довели до них нашу очень четкую позицию: мы будем разговаривать о сроках следующего саммита только когда, во-первых, будет выполнено все то, о чем говорили в Париже, включая нормализацию на земле и разминирование, и политические вопросы, связанные с формулой Штайнмайера, и закреплением аспектов особого статуса (Донбасса) на постоянной основе в законодательстве Украины", – сказал Лавров на пресс-конференции.



"И второе требование: мы будем говорить о сроках саммита, когда подготовим проект итогового документа и подпишем проект итогового документа. Чтобы не было опять уже в ходе саммита (попыток – ред.) разрушать достигнутые договоренности", – добавил министр.



Лавров утверждает, что перед саммитом в Париже была договоренность о разведении сил и средств на всей линии соприкосновения, однако на самой встрече президент Украины Владимир Зеленский эту договоренность якобы "переиграл".

