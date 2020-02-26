Колеса для тележки: виды, особенности

Сейчас есть большое разнообразие колес для тележек. По этой причине можно найти тот вариант, который действительно идеально подходит по всем параметрам или совсем растеряться. Тележки созданы для того, чтобы перевозить в них большое количество тяжелых товаров. Колесики играют далеко не последнюю роль, поскольку именно на них приходится большая часть нагрузки. Если приобрести некачественные колеса или неправильно их подобрать, то, скорее всего, тележка быстро выйдет из строя, ее нужно будет заменять. Из-за этого пострадает любой предприниматель, который эксплуатирует такие конструкции. Именно поэтому важно обращаться только к проверенным поставщикам.

Приобрести качественные колеса для тележек сейчас можно по очень доступным ценам на сайте https://kolesa-rst.ru/. Причем предлагается широкий выбор данной продукции. Остается только подобрать наиболее подходящий вариант и ввести его в эксплуатацию. Подбирать модель стоит не только по ее выгодной цене, но и по материалу, его соответствию с будущими условиями использования.

Какие бывают колеса для тележек

Специалисты выделяют такие наиболее распространенные виды:

большегрузные;



промышленные;



резиновые;



полиуретановые;



нейлоновые;



термостойки;



ролики;



колеса для экстремальных нагрузок.

Особенности и преимущества колес для тележки

Качественные колеса для тележек должны свободно передвигаться и по ровным, и по неровным поверхностям. Если речь идет об использовании такого транспорта на промышленных производствах, то в идеале колеса должны легко справляться с гравием, песчаным грунтом, ямками, порожками. При этом материал должен отличаться легким ходом и мягкостью, поскольку это в разы упрощает перевозки любых материалов. Как правило, производители снабжают колеса роликовыми или шариковыми подшипниками, которые обычно используются для транспортировки грузов на складах, строительных площадках, торговых точках.

Из особенностей стоит выделить то, что колеса, которые сделаны из металла и резины, отлично могут эксплуатироваться даже при наличии на напольной поверхности стружки из металла, стекла. Обычно все боятся проколоть колеса о такие материалы, но это точно не произойдет благодаря прочности колес. Если же беспокоит поверхность пола и шум, то стоит обратить внимание на полиуретановые колеса, которые не оставляют следов на полу и работают без шума.