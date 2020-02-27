В Германии появилась "анти-Грета Тунберг"

В Германии стала популярной 19-летняя девушка Наоми Зайбт, которая выступает с критикой в адрес шведской эко-активистки Греты Тунберг. Наоми осуждает "паникерство из-за климата".



Об этом сообщает издание The Washington Post.



"Наоми Зайбт родом из Германии, ей 19 лет. Как и Грета она красноречивая светловолосая европейка. Но... называет позицию активистов по климату "отвратительной античеловеческой идеологией" и даже использует коронную фразу Греты "Как вы смеете?" против немецких СМИ", - указано в материале.



Как пишут журналисты, за спиной активистки стоит влиятельный аналитический центр Heartland Institute, который в свою очередь связывают с действующим президентом США Дональдом Трампом.



Так, в декабре прошлого года Наоми стала звездой форума, устроенного организацией на конференции по климату в Мадриде. Также недавно она стала лицом кампании, целью которой является поставить под сомнение роль людей в глобальном потеплении.



"Сама Наоми не спорит с тем, что из-за парниковых выбросов наша планета становится теплее, но говорит, что ученые и активисты преувеличивают их влияние", – пишет издание.



По словам Наоми, она не хочет, чтобы люди паниковали, а хочет, чтобы они думали.



Вместе с тем в статье подчеркивается, что на данный момент Наоми Зайбт не может конкурировать по популярности и размеру аудитории с Гретой Тунберг.

