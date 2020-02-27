Американские ученые заявили о создании вакцины против коронавируса

Бостонская биотехнологическая компания Moderna предоставила Национальным институтам здравоохранения США образцы экспериментальной вакцины mRNA-1273, предназначенной для профилактики инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, передает "Ремедиум".



Создание вакцины провели в рекордные сроки - с момента расшифровки генома коронавируса до презентации вакцины прошло 42 дня. Максимально ускорить данный процесс позволило внедрение новейших технологий. По словам представителей Moderna, около 100 специалистов работали без выходных над созданием вакцины.



Средство должно пройти клинические испытания в апреле. Известно, что оно содержит информацию о структуре поверхностного вирусного белка в виде информационной (матричной) РНК. Вакцина инициирует выработку антител к этому белку, гарантируя иммунитет против вируса.

