За неделю коронавирус поразил 20 стран

В течение недели первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 20 странах мира. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.



Так, за последнюю неделю заражение коронавирусом подтвердили в 20 странах Европы, Южной Америки, Африки и Ближнего Востока. Коронавирус был зафиксирован в таких странах как:



Ливан;

Оман;

Израиль;

Афганистан;

Греция;

Дания;

Австрия;

Эстония;

Румыния;

Северная Македония;

Грузия;

Пакистан;

Норвегия;

Испания;

Бразилия;

Алжир;

Швейцария;

Хорватия;

Бахрейн;

Кувейт.



Наибольшее количество подтвержденных случаев инфицирования наблюдается в Италии - 400, и в Иране - 141. В связи со вспышкой коронавируса в Иране страны Ближнего Востока начали массово закрывать свои границы.



По официальным данным Министерства здравоохранения, в Украине по состоянию на 27 февраля не выявлен ни один случай заражения коронавирусом COVID-19.

