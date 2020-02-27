За неделю коронавирус поразил 20 стран
В течение недели первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 20 странах мира. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.
Так, за последнюю неделю заражение коронавирусом подтвердили в 20 странах Европы, Южной Америки, Африки и Ближнего Востока. Коронавирус был зафиксирован в таких странах как:
Ливан;
Оман;
Израиль;
Афганистан;
Греция;
Дания;
Австрия;
Эстония;
Румыния;
Северная Македония;
Грузия;
Пакистан;
Норвегия;
Испания;
Бразилия;
Алжир;
Швейцария;
Хорватия;
Бахрейн;
Кувейт.
Наибольшее количество подтвержденных случаев инфицирования наблюдается в Италии - 400, и в Иране - 141. В связи со вспышкой коронавируса в Иране страны Ближнего Востока начали массово закрывать свои границы.
По официальным данным Министерства здравоохранения, в Украине по состоянию на 27 февраля не выявлен ни один случай заражения коронавирусом COVID-19.