В Шотландии прокладки и тампоны станут бесплатными

Парламент Шотландии утвердил законопроект о бесплатных прокладках и тампонах для всех женщин. Об этом сообщает Reuters.



Планы о доступности санитарно-гигиенических изделий для женщин поддержали 112 депутатов, один воздержался. При этом парламент Шотландии состоит из 113 человек.



Тампоны и гигиенические прокладки станут доступными в специальных местах, общественных центрах, клубах и аптеках и будут абсолютно бесплатными. Для этого из бюджета страны ежегодно будет выделяться более 31 миллиона долларов.



Шотландия стала первой страной в мире, принявшей подобное решение.



Ранее еще в 2018 году Шотландия ввела бесплатные санитарные продукты в школах, колледжах и университетах. Также в стране планировали снизить налог на средства личной гигиены, но этому помешали правила Европейского союза.

