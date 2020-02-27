В Польше пытались забить молотком чеченского блоггера, критиковавшего Кадырова

Чеченский блоггер Тумс Абдурахманов попал в больницу после нападения злоумышленника, который ворвался в его квартиру и совершил нападение при помощи молотка. Чеченец живет в Польше, где просит политического убежища.



Об этом сообщает Кавказ.Реалии.



Популярность блогера быстро выросла после того, как он начал публично дебатировать с чеченскими чиновниками. После одного из этих споров со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым один из близких соратников главы республики Рамзана Кадырова пообещал "кровавую месть".



Нападение произошло в среду днем. Злоумышленник ворвался в квартиру блогера, когда тот спал, и пытался убить его молотом.

Во время стычки с нападающим Абдурахманову удалось разоружить предполагаемого нападающего и вызвать полицию.



В сети появилась запись, которую сделал сам блогер. На нем чеченец говорит с человеком, который лежит на полу в крови.



На вопрос - кто его послал, человек, который назвал себя Русланом, отвечает, что его прислал Абдурахман из Грозного, а сам он вылетел из Москвы. Блогер спрашивает, как тот нашел его адрес. "Они дали мне", - говорит нападающий.



Как заявляет злоумышленник, он не хотел убивать блогера, а только напугать его. Он также объясняет, как попал в квартиру блогера: "Я постучал и сказал "полиция"".

