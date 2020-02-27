В ближайшие дни в Украине сохранится влажная погода

В ближайшие сутки, 28 февраля, погоду большинства областей Украины будет определять влажный и прохладный воздух, продолжающий поступать с западной Европы, к тому же в юго-восточной половине страны будет ветрено, сообщает Укргидрометцентр. Ночью в южных, восточных, большинстве центральных, Сумской и Закарпатской областях, днем и на западе и востоке страны пройдет дождь и мокрый снег, на остальной территории - без существенных осадков.



Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в южных, центральных и восточных областях порывы 15-20 м/с.



Температура ночью от 2° тепла до 4° мороза, на юго-востоке 1-6 ° тепла; днем 2-7°, в южной части местами 8-10° тепла.



В Карпатах – временами снег при температуре 2-7° мороза.



В Киеве в пятницу без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с . Температура ночью около 0° , днем 4-6° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории, за весь период метеорологических наблюдений в Киеве в день 28 февраля самая высокая температура была зафиксирована на отметке 14,1 градусов тепла в 1998 году, а самая низкая - ночью на отметке 20,3 градусов мороза в 1928 году.



В субботу, 29 февраля, в южных, центральных областях, а ночью также и в Прикарпатье пройдет небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, на остальной территории - без осадков. Ветер западный, 3-10 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, на крайнем юге страны 0-4° тепла; днем в Украине 3-9° тепла.



В Карпатах ночью снег, днем без осадков; температура ночью 4-9°, днем 0-5° мороза.



В Киеве в субботу без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с . Температура ночью около 0° , днем 4-6° тепла.

