Минобороны Ирана занялось борьбой с коронавирусом

Под эгидой Министерства обороны Ирана в стране начато производство жидких дезинфицирующих средств и гигиенических масок, сообщает в четверг иранский англоязычный телеканал Press TV.



Со ссылкой на министра обороны Ирана Амира Хатами телеканал сообщает, что производственные линии рассчитаны на 20 тыс. литров жидких дезинфицирующих средств и 20 тыс. масок в сутки.



Ранее в четверг иранские СМИ сообщили, что число жертв коронавируса в Иране достигло 26 человек. Еще у 212 человек подтвержден факт заражения. Среди них несколько представителей высшей государственной власти, в том числе заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Хариричи, который несколько дней, предшествовавших заболеванию, проводил брифинги для журналистов по эпидемиологической ситуации в стране.



По информации СМИ, заражение коронавирусом зафиксировано в 20 из 31 провинций Ирана. Наибольшее распространение COVID-19 получил в провинции Кум - 63 подтвержденных случая заболевания.

