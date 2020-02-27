Ректальная модель Кабмина

Тема с премьерством Тигипко быстро сошла на нет. Все решили, что лучше Николая Яновича никто не справится. Аналогичная ситуация с Хорошковским. Ни бунтов «патриотов», ни особых возмущений «ватников». Если стояла задача прозондировать настроения общественности возможными кандидатурами, то общий вывод – стране монопенисуально. Растет, значит, единство партии «Слуга народа» и нации. Что интересно: доверие растет, а рейтинг у Зеленского падает.



Судя по многочисленным фейковым вбросам персонального состава мифического нового Кабмина, в Офисе президента сильно накурено. За основу берутся три базовых модели правительства. Первая: давайте распределим примерно в равной пропорции представителей Ахметова, Фирташа, Коломойского, Петра Алексеевича, Демократической партии США и посмотрим, как это все будет работать. Хуже ведь все равно не станет. У олигархов включится режим самосохранения, и они как-то между собой договорятся. Все они должны платить в кассу партии «слуг», которая в последнее время ощущает финансовый дискомфорт и никак не может запустить в печать пилотный номер своей газеты с передовицей Никиты Потураева «Как нам полностью раз…ть свой рейтинг и что нам за это будет?».



Вторая модель: попытаться еще раз пройтись мелким неводом по гей-тусовкам Киева, Львова, Винницы и Ивано-Франковска, чтобы набрать очередную порцию «соросят». Любых. Чтобы вы понимали: Гончарук, Нефедов, Милованов и прочие дебилы из нынешнего правительства – это «соросовская элита». Лучшие из лучших. Они долгие годы постигали таинства сосания грантов на различных международных площадках. Были проездом в Джорджтауне, где их показывали местным студентам как конченных представителей новой украинской элиты. Некоторых из них даже брали по программе обмена молодежью со слаборазвитыми странами Африки и того же Гондураса на интенсивные тренинги. Учили правильно пользоваться презервативами для анального секса, танцевать сальсу и другим премудростям мировой геополитики. Многим оказывалась помощь опытных наркологов, которые снимали клиентов с тяжелых препаратов и пересаживали их на более легкие прекурсоры. Поэтому отставка правительства Гончарука – это очень тяжелый удар по всему комьюнити грантососов. Фактически под корень пускается целое перспективное поколение нефедовых и миловановых. Замену им будет найти очень нелегко, поскольку тем же умением лить воск на лобок пиджейкам, будучи совершенно противоположной ориентации, надо долго и напряженно учиться. Осталась откровенная «соросовская» шваль, которая пока практически не разговаривает. Только в «Твиттере» пишет и ведет блоги с распаковкой товаров из Госдепа в «Фейсбуке».



Третья модель, как по мне, самая перспективная: скомбинировать нынешний «соросятник» с отдельными вкраплениями менеджеров старой школы, успевших слегка запятнать себя сотрудничеством с «кровавым режимом». Толку от такого скрещивания никакого, поскольку грантососы будут с унынием наблюдать, как ушлые дяди станут пионерить гигантские суммы, не палясь с официальной зарплатой в 1 млн.



Есть еще вариант: вернуть на старые места всех «порохоботов». Того же Кубива, Сеню, Григорович и прочих борцов различных полов, в том числе и трансов, усадить на насиженные ими места. Станет ли от этого лучше? Нет. Зато все логично, поскольку эволюция Зеленского близка к своему завершению. Это уже на 80 процентов Петр Алексеевич Порошенко. Догрузка оставшихся двадцати процентов идет быстрыми темпами. Осталось учредить еще парочку новых государственных праздников и привезти в Страсбург (Брюссель) очередные доказательства присутствия «ихтамнетов» на Донбассе. Подойдут молдавские и румынские паспорта «бурятских наемников». Рейтинг Зеленского в таком случае очень быстро сравняется с рейтингом Петра Алексеевича в момент получения столь необходимого нации томоса. В принципе, и в этой сфере наш президент идет дорогой своего предшественника, о чем свидетельствует его фото в бронежилете с Папой. Естественно, Римским. По итогам встречи Владимир объявил, что является «президентом мира». Это как в анекдоте про Вовочку: «Мама, в школе меня называют Апостолом».



В качестве обнадеживающего и крайне оптимистического вывода могу сказать: любая модель замены Кабмина, за исключением азаровской, не способна поднять рейтинг Зеленского. Уже пройдена критическая точка, поскольку только 8 процентов населения (последние данные КМИС) не понимают, что их на…ли Гончарук с Миловановым. Они тупо продолжают им верить. Если сопоставить эти данные с общим количеством пациентов закрываемых с 1 апреля психиатрических диспансеров и добавить латентных гомосексуалистов, близких к совершению каминг-аута, то все сходится. Хотя по моим расчетам в таком случае рейтинг у Гончарука должен быть ну хотя бы 11%. Как минимум. А тут 8. Очень тревожный звоночек. Видимо, даже не все «свои» склонны ему доверять. Думаю, все дело в главе таможенной службы Нефедове, который опорочил облик настоящего «сорососа», снявшись в роли натурала. Ну да не будем заострять внимание на подобных мелочах. И пожелаем Гончаруку хорошей и плодотворной работы на самокате.

