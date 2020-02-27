Все регионы готовы к приему больных коронавирусом - Минздрав

Все регионы Украины готовы к приему больных коронавирусом, заявил в четверг, 27 февраля, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.



"В каждом регионе определены на первый этап по 2 госпитальные базы и бригады скорой экстренной помощи, которые будут вызываться на эти случаи. Эти госпитальные базы имеют у себя в структуре инфекционные боксы – их около 2500. В целом в инфекционной сети больниц около 12,5 тысячи коек. На первом этапе мы говорим о том, что случай должен быть изолирован", - расскахал он.



На случай роста количества больных Минздрав спланировал перепрофилирование больниц, когда отделение за отделением перепрофилируются и принимают больных с той или иной инфекцией. Подобным образом действуют во время ежегодных вспышек гриппа.



Также в Минздраве отрабатывают вопросы возможной самоизоляции в квартирах для больных с симптомами, как в Германии. Речь идет о тех людях, которые готовы на самоизоляцию и не имеют симптомов или критериев для госпитализации.



По словам Ляшко, это важно, потому что среди всех случаев заболевания коронавирусом сегодня только около 20% – тяжелые случаи, а случаев, требующих реанимации, – только 3%.



Ляшко добавил, что сейчас прорабатывают все юридические нюансы – как люди должны не выходить на работу, кто подпишет им больничный и т.д.



Как известно, в Украине официально случаев коронавируса не подтвердили, но есть несколько граждан, которые госпитализированы с похожими симптомами.

