Из детского дома в Киеве похитили ребенка - СМИ

В Киеве из детского дома на улице Кубанской Украины женщина украла свою биологическую дочь. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает Информатор в четверг, 27 февраля.





Об инциденте правоохранителям сообщила старшая по детскому дому. Как оказалось, биологическая мать девочки Евгения Туманян отдала дочь в детский дом три года назад.Теперь же она пришла и увела трехлетнюю Анжелу в неизвестном направлении без каких либо документов. Полиция разыскивает девочку и женщину.Анжела была одета в серую кофту с белым флисом, джинсовый сарафан. Была без верхней одежды. Евгения была одета в темную куртку и черную шапку с бубоном. Носит очки для зрения.