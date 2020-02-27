Как проявляется геморрой: основные методы борьбы с недугом

Есть заболевания, про которые многие стесняются говорить вслух, хотя ничего постыдного в их возникновении и уж тем более в лечении нет. Современный ритм жизни диктует нам неправильный образ жизни, мы мало двигаемся, много кушаем и постоянно находимся под воздействием стресса. Такое поведение может стать причиной появления многих заболеваний и среди них лидирует геморрой. Поговорим подробно о том, что это за недуг, как лечить внешний и внутренний геморрой.

Геморрой и его основные симптомы

Геморрой – сложное заболевание, связанное с ослаблением определенной группы мышц, а также растяжением или даже разрывом тканей прямой кишки. Дополнительно к вышеназванным причинам его появлению может способствовать наследственный фактор (когда болезнью страдают ближайшие родственники), беременность и роды, поднятие тяжестей, острая еда, а также злоупотребление алкоголем и никотином. Заболеванию подвержены как мужчины, так и женщины.

Симптомы геморроя крайне неприятны и варьируются в зависимости от степени запущенности заболевания. Среди самых первых признаков недуга можно выделить:

зуд в заднем проходе;



ощущение инородного тела в прямой кишке;



при второй и последующих стадиях может проявиться выпадение геморроидального узла, кровотечение и боль.

Методы лечения

При правильном лечении на ранних стадиях можно легко избавиться от заболевания и обойтись без операционного лечения.

При помощи лекарственных препаратов

В арсенале врачей сегодня свечи и мази, способные заживить небольшие трещины, предотвратить их инфицирование и снять боль. В комплексе с медикаментами назначают оздоровительную гимнастику, дают рекомендации по питанию и режиму дня, соблюдая которые вы сможете надеяться на благоприятный исход борьбы с геморроем.

Хирургические методы

Для более запущенных этапов развития болезни просто диеты и мази будет недостаточно, поэтому приходится прибегать к операции. Бояться не стоит, главное, не попасться на уловки псевдоноваторов и не стать жертвой коммерческих клиник, некоторые из которых экспериментируют на людях и просто делают деньги, предлагая «самые уникальные методики». Выбирайте проверенные государственные медицинские учреждения с реальным, а не виртуальным авторитетом, которые вам порекомендовали близкие друзья или родственники.

Народные средства

Так как заболевание крайне опасно, не стоит доверять свое здоровье в руки сплетням. Если вы все же решите проверить на себе один из народных методов, то обязательно перепроверьте 7 раз источник и достоверность полученной информации.

И главный компонент борьбы с недугом – это внимание к себе. При первых симптомах заболевания необходимо обязательно обратиться к врачу и своевременно начать лечение.