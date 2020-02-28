У старшего брата Ющенко отобрали степень доктора наук за плагиат

Аттестационная коллегия Министерства образования и науки приняла решение лишить Петра Ющенко (старший брат экс-президента Виктора Ющенко - Ред.) научной степени доктора наук.



В обосновании говорится, что такое решение принято "за академический плагиат, низкий уровень диссертационных исследований и несоответствие паспорта научной специальности", как передает пресс-служба МОН.



Аттестационная коллегия МОН отменила соответствующее решение спецсовета по Петру Ющенко с такой формулировкой: "Д 29.053.02 о присуждении степени доктора наук Ющенко Петру Андреевичу (специальность "История Украины" 07.00.01) из-за несоответствия должным критериям, предъявляемым к докторским диссертациям, в частности не содержит авторских научных положений и научно обоснованных результатов в области исторической науки, которые решают важную научную или научно-прикладную проблему, наличие текстовых заимствований и некорректных ссылок. Тема диссертации - "Киеворусское наследие в исторической памяти украинского общества (XII - начало XXI вв.)"



"Очень важно, когда профессиональное сообщество не молчит, а называет нарушение - нарушением, плагиат - плагиатом, имитацию науки - имитацией. Только тогда, когда сами ученые стоят на стороне высоких научных стандартов, мы имеем возможность принять окончательное решение. Поэтому мы очень благодарны всем, кто не молчит и не мирится с имитацией в своей научной дисциплине", - отметил заместитель министра образования и науки Егор Стадный.

