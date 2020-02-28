Милованов рассказал, как правильно чихать

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов рассказал, как правильно чихать, чтобы предотвратить распространение нового типа коронавируса в стране.



Случаев заболевания новым типом коронавируса на Украине не зафиксировано.

Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане



"Во время чихания прикрывайте нос не рукой, а салфеткой или изгибом локтя… А если вы будете с кем-то обниматься, тогда надо ногой уже прикрываться. Ну, вы поняли, да? Не той частью тела, которой вы будете контактировать с человеком", - сказал министр во время брифинга по государственной поддержке предприятий, трансляцию вели украинские телеканалы.



Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число подтвержденных случаев заражения в материковом Китае уже превысило 78,4 тысячи, скончались 2744 человека, излечились более 32,4 тысячи пациентов. Случаи заражения зафиксированы и за пределами КНР, по последним данным ВОЗ, в 37 странах, число зараженных достигло 3470, скончались 54 человека.

