Турция намерена закрыть Босфор для России

Турция рассматривает возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей в качестве реакции на обострение ситуации в Идлибе, пишет Интерфакс в пятницу, 28 февраля.



Отмечается, что решение о перекрытии проливов может быть принято на основании статей 20 и 21 конвенции Монтрё 1936 года о режиме проливов, которые наделяют Анкару таким правом в том случае, если Турция считала бы себя "находящейся под угрозой непосредственной военной опасности".



Кроме того сообщается, что турецкая сторона может отложить развертывание С-400, которое ранее было запланировано на апрель.



В то же время, представитель Черноморского флота РФ Алексей Рулев сообщил, что два фрегата Адмирал Макаров и Адмирал Григорович с крылатыми ракетами Калибр-НК проходят турецкие проливы Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря.



Он также сообщил, что в ходе перехода экипажи кораблей провели учения на полигонах боевой подготовки флота в Черном море. "Третий фрегат ЧФ данной серии - Адмирал Эссен, выполняет задачи в Средиземном море с декабря 2019 года", - добавил представитель ЧФ.



Как известно, данные фрегаты ранее неоднократно участвовали в российской операции против повстанцев у берегов Сирии.

