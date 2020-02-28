Украинская армада

Думаю, война России с Турцией неизбежна. И в этой заварухе мы достойно выступим на стороне международной коалиции во главе с Эрдоганом. Турки нам как братья. ВВС Украины до сих пор перенимают опыт турецких «соколов», массово сбивавших хваленые российский «сушки» пятого поколения. Пока не удалось раскочегарить наш самолет, поскольку не успели закупить через семью Свинарчуков-Гладковских необходимые российские запчасти. Но то мелочи.



Наша военно-морская эскадра во главе с рейдерским буксиром «Яна Капу» уже практически полностью готова к выходу в открытое и, сука, бурное море. Осталось только закончить установку унитазов и новейшего вооружения. Тернопольские ученые перед самой вспышкой коронавируса как раз закончили разработку новейшего гиперзвукового комплекса «Бурштын». Принцип действия комплекса, так же как и его радиус действия, не известен самим разработчикам. Но если нажать на кнопку, то все живое в радиусе трехсот метров начинает петь гимн Украины, а в лесах под Ровно появляются гигантские ямы. Кстати, первое испытание секретного «вундерваффе» прошло во Львове. И облетевшие СМИ кадры пения гимна коллективом госпиталя – это следствие испытаний. Добило даже до Тернополя. Но эффект слегка ослаб. Хотя тоже вштырило нехило: три дня молебны на трассе орали.



На сверхскоростном катере «Бздящий», который тоже войдет в состав нашей армады, помимо прекрасно оборудованных туалетов системы «очко», есть новейшая станция радиоэлектронной борьбы «Дiм». По натовской классификации, принятой в Украине, «DIM». Страшная вещь. Россияне уже разрабатывали нечто подобное: «Дом-1», «Дом-2»

Тимофей является национальным достоянием Украины. Гений планетарного масштаба, чуток не дотягивающий до уровня Илона Маска. Буквально вчера Милованов спас от неминуемого заражения коронавирусом сотни миллионов украинцев, научив им правильно чихать в рукав пиджака. Поэтому он в настоящее время считается ведущим специалистом правительства по противодействию пандемии

На сверхскоростном катере «Бздящий», который тоже войдет в состав нашей армады, помимо прекрасно оборудованных туалетов системы «очко», есть новейшая станция радиоэлектронной борьбы «Дiм». По натовской классификации, принятой в Украине, «DIM». Страшная вещь. Россияне уже разрабатывали нечто подобное: «Дом-1», «Дом-2». После испытаний на собственных гражданах в РФ начались массовые мутации. В частности, появилась Бузова, которая до сих пор находится на воле.Украинский аналог еще более смертоносен и беспощаден. Первоначально его планировалось использовать против жителей Луганской и Донецкой областей, а также в Крыму. Однако стремительно меняющаяся геополитическая ситуация, верность союзническому долгу и потенциально блестящий полководческий талант Зеленского изменили планы. Было решено применить его против российского агрессора в провинции Идлиб, нарушающего все мыслимые, а также абсолютно немыслимые нормы международного соития. Вне всякого сомнения, «Дим-Дом» является оружием массового поражения. Как и гиперзвуковой комплекс «Бурштын». Однако Женевская конвенция пока еще не запретила применение подобных вооружений, хотя и запретила использование разрывных пуль «Дум-Дум». Поэтому в ближайшие дни ВКС России поджидает неприятный сюрприз. Уничтожение мирных боевиков и турецких военнослужащих, оказывающих им чисто гуманитарную помощь – еще одно проявление преступного оскала кремлевского режима. Естественно, кровавого. Мы не оставим братский турецкий народ в трудную минуту и протянем руку помощи, пока еще не успели протянуть ноги.Совет национальной безопасности и обороны Украины уже обсудил немотивированную и необоснованную агрессию РФ против Турции. В ходе предметного конструктивного разговора члены Совбеза про…ли министра Милованова. Не понятно, как он попал на заседание, и еще более не понятно, куда он подевался. Потом выяснилось, что его пригласили для обучения личного состава морской армады пользоваться туалетом системы «очко».Чтобы вы понимали: Тимофей является национальным достоянием Украины. Гений планетарного масштаба, чуток не дотягивающий до уровня Илона Маска. Буквально вчера Милованов спас от неминуемого заражения коронавирусом сотни миллионов украинцев, научив им правильно чихать в рукав пиджака. Поэтому он в настоящее время считается ведущим специалистом правительства по противодействию пандемии. Универсальные навыки Тимофея (он еще и сальсу танцует) Совбез использует как для противодействия агрессии РФ в Турции («очко»), так и для предотвращения опаснейшего заболевания двадцать первого века. Мы сегодня полностью готовы к отражению нашествия вируса. Ничего нет, даже масок. Зато все понимают: когда придет вирус, его отразят еще на дальних подступах с помощью «методики Милованова». Еще никому в мире не удавалось победить дебилов, поскольку это в принципе невозможно.Еще раз подчеркну: ситуация в стране стабильная и полностью контролируемая. Правда, непонятно кем контролируемая, но это в сложившихся условиях вообще не важно. Все прогнозируемо падает: ВВП, рейтинги «слуг» и мыло в душевой Кабмина. Опасаться вообще нечего. Наступление ведется сразу на всех фронтах, в том числе и турецком, поэтому отпуск в Анталии рекомендуется отложить. Военное положение у нас никто вводить не будет, поскольку первый главком ходит на допросы, а второй сцепился с Игорем Валерьевичем за «Центрэнерго». Но ситуация на рынке «Барабашово» в Харькове практически нормализована. Изредка вспыхивают локальные стычки с полицией и коммунальщиками, звучат обвинения в нетрадиционной ориентации. Молодой харьковский губернатор полностью овладел ситуацией. Потом подумал, отдышался и овладел ею во второй раз. Эпизодические погромы в местных советах, устраиваемые неравнодушными активистами из «Национального корпуса», никак не повлияли на общую эпидемиологическую ситуацию. И да: не распускайте панические слухи в социальных сетях, держите себя в руках. Вспомните милое лицо Милованова.