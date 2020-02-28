Эрдоган и Путин договорились активизировать контакты по Идлибу

Президент Турции Реджеп Эрдоган и российский президент Владимир Путин из-за обострения в Идлибе (Сирия) договорились активизировать контакты. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передают российские СМИ.



По его словам, сегодня Эрдоган и Путин провели телефонный разговор.



"Разговор был подробный, он был посвящен необходимости сделать все, чтобы выполнить изначальные договоренности по зоне деэскалации", - сказал Лавров.



Он добавил, что стороны обсудили возможность новых контактов по Идлибу.



"Обсуждалась и возможность в ближайшее время провести необходимые контакты на том или ином уровне. Буквально полтора часа назад сообщили, что российские и турецкие переговорщики, которые вчера и позавчера работали в Анкаре, договорились продолжить работу сегодня", - подчеркнул Лавров.

