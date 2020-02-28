Украинцы увеличили задолженность за коммуналку еще на 4 миллиарда

Задолженность населения по уплате за житлово-коммунальные услуги на конец января 2020 года составила 67,0 млрд грн, что на 3,9 млрд грн больше, чем месяцем ранее (63,1 млрд грн). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.



По данным статистического ведомства, по состоянию на 31 января задолженность населения за поставку и распределение природного газа составила 29,5 млрд грн, за поставку тепловой энергии и горячей воды - 22,0 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвед - 4,6 млрд грн, за управление многоквартирным домом - 4,5 млрд грн, за обращение с бытовыми отходами - 0,9 млрд грн, за поставки и распределение электрической энергии - 5,5 млрд грн.

