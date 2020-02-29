Украина не будет закрывать границы из-за коронавируса

Министерство иностранных дел Украины не рассматривает вариант закрытия границ для предотвращения занесения нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на канале Украина 24



Так, Пристайко ответил на вопрос, рассматривается ли вариант закрытия границ государства для предотвращения занесения коронавируса в Украину.



"Мы в принципе не рассматриваем такой вариант как и все другие страны мира. Да, некоторые из них стараются сделать мероприятия вокруг некоторых регионов и определенных городов, но закрывать границы мы не планируем. Это означает, что на границе мы значительно усилили проверку. Десятки тысяч людей уже проверены нашими пограничниками", - заявил Пристайко.

