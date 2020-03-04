Соединение из конопли смогло убить стойкий стафилококк

Университет Макмастера обнаружил в конопле антибактериальное соединение, которое может лечь в основу новых лекарственных препаратов, передает Medical Express. В центре внимания оказался каннабигерол. Он, как было установлено, способен побороть метициллинрезистентный золотистый стафилококк.



Известно, что в рамках исследования анализу подвергли 18 доступных на рыке каннабиноидов. Все они продемонстрировали антибиотическую активность. Но лучше всего себя показал каннабигерол. Кстати, ученые без труда синтезировали это соединение в больших количествах



Каннабигерол не давал бактериям образовывать новые устойчивые к воздействию биопленки, разрушал уже сформированные, а также убивал бактериальные клетки, резистентные к антибиотикам. Происходило это за счет влияния на клеточные мембраны. Работоспособность соединения ученые проверили на мышах, зараженных золотистым стафилококком.

