Беларусь и РФ продлили контракт на поставки газа

Беларусь и РФ подписали протокол об изменении в соглашение о порядке формирования цен на поставку российского газа и его транспортировке по газопроводам на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго РФ.



Этот документ, по информации пресс-службы, открывает возможность для сотрудничества между странами в 2020 году.



"Документ открывает возможность для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества между странами в сфере поставок газа в Белоруссию в 2020 году", - отмечает ведомство.



Минэнерго отмечает, что протокол о внесении изменений в соглашение от 25 ноября 2011 года был подписан министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком и послом Беларуси в России Владимиром Семашко.



Как известно, в конце 2019 года Москве и Минску удалось договориться о ценах на газ только на первые два месяца 2020 года.



Ежегодно Беларусь ежегодно импортирует из РФ около 20 млрд куб. м газа. При этом Минск неоднократно предлагал снизить цену на газ до уровня Смоленской области РФ.

