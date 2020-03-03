«Римской папа Гитлера»

Новый свет прольется на один из наиболее противоречивых периодов истории Ватикана в понедельник, когда будут открыты архивы, касающиеся папы римского Пия XII, обвиняемого в сочувствии к нацизму. Спустя год после того как папа римский Франциск объявил об этом решении, подчеркнув, что «церковь не боится истории», документы времен папства Пия XII, заступившего на престол в 1939 году накануне Второй мировой войны и сложившего свой сан в 1958 году, будут открыты — для начала небольшому количеству ученых.

Критики Пия XII обвиняли его в молчании во время Холокоста, в том, что он ни разу публично не осудил преследование и геноцид евреев и других народов. Его сторонники же утверждают, что, не выставляя этого на общественное обозрение, он поощрял монастыри и другие католические институты, чтобы они укрывали тысячи евреев, и что публичная критика нацистов повлекла бы за собой риск для жизней священников и монахинь.



«Открытие архивов сыграет решающую роль в современной истории церкви и мира», — заявил кардинал Хосе Толентину Каласа де Мендонса (José Tolentino Calaça de Mendonça), архивист и библиотекарь Ватикана на прошлой неделе.



По словам епископа Серджо Пагано (Sergio Pagano), префекта Ватиканского апостольского архива, ученым придется вынести «историческое суждение». Он добавил: «Благо [сотворенное Пием] было настолько огромно, что оно затмит несколько теней». На изучение миллионов страниц в архивах уйдет несколько лет, отметил он.



Более 150 человек подали заявки на доступ к архивам, но лишь 60 могут разместиться единовременно в его помещениях. Среди первых, кто увидит документы, будут представители еврейской общины в Риме и ученые из израильского музея Холокоста «Яд ва-Шем», а также из Мемориального музея Холокоста в Соединенных Штатах.



Дэвид Керцер (David Kertzer), американский эксперт по отношениям католической церкви и фашизма, приступающий к изучению документов на этой неделе, заявил, что в Ватикане наличествовали «признаки нервозности» в связи с тем, что может всплыть из архивов. Архивы Ватикана обеспечат «огромное количество свежего материала, состоящего из нескольких миллионов страниц», рассказал он журналу «Обзервер» (Observer).



«Что касается главного вопроса, тут все ясно: Пий XII никогда публично не критиковал нацистов за совершенные ими массовые убийства евреев в Европе, зная с самого начала, что происходят массовые убийства. Разные священнослужители и другие лица настаивали, чтобы он сделал заявление, а он отказывался.



Несмотря на наличие большого количества доказательств, свидетельствующих о том, что церковь действительно брала под свою защиту евреев в Риме, когда более тысячи человек согнали 16 октября 1943 года и в течение двух дней держали рядом с Ватиканом [перед депортацией в лагеря смерти], Пий XII решил не выступать с публичным протестом и даже не направлять личную просьбу Гитлеру о том, чтобы не отправлять этих людей на смерть в Освенцим. Надеюсь, мы выясним из этих архивов, почему он сделал то, что сделал, и какие дискуссии проходили в кулуарах Ватикана».



По словам профессора современной европейской истории Шеффилдского университета Мэри Винсент (Mary Vincent), в значительной части критики Пия XII не учтен ряд нюансов. «Он был осторожным, строгим и довольно нехаризматичным человеком, пытавшимся проторить путь в почти невозможных обстоятельствах. У него были четкие взгляды относительно того, что он считал угрозой, идущей от советского коммунизма, а к итальянскому фашизму он относился намного мягче. Однако его характеристика как хорошего или дурного человека ничему не поспособствует, все упирается в принимавшиеся им решения и пространство, в котором он эти решения принимал».



Папа Пий — которого при рождении звали Эудженио Пачелли (Eugenio Pacelli) — был госсекретарем Ватикана при своем предшественнике папе Пии XI, а также бывшим папским нунцием, или посланником, в Германии. В 1933 году он провел переговоры о конкордате между католической церковью и Германией. После его избрания на папский престол, за полгода до начала войны, Ватикан сохранял с Третьим рейхом дипломатические отношения, и новый понтифик отказался осудить нацистское вторжение в Польшу 1 сентября 1939 года.



В декабре 1942 года Пий XII в общих словах выступил с речью о страданиях евреев, хотя уже в течение нескольких месяцев знал о нацистских планах массового уничтожения людей. В 1943 году он написал епископу Берлина, утверждая, что церковь не может публично осудить Холокост, не опасаясь навлечь тем самым «еще большее зло».



В книге «Римский папа Гитлера» — противоречивой биографии Пия XII, написанной британцем Джоном Корнуэллом (John Cornwell) и изданной в 1999 году — утверждалось, что папа римский был антисемитом, который «не мог испытывать нравственного возмущения из-за бедственного положения евреев». Он был также тщеславен и намеревался защищать и развивать власть папства, утверждалось в книге. Пий XII был «идеальным папой для отвратительного плана Гитлера. Он был римской пешкой Гитлера. Он был римским папой Гитлера».



С заявлениями Корнуэлла не согласились некоторые ученые и писатели. Он впоследствии допустил, что Пий XII обладал «настолько ограниченным спектром действия, что невозможно судить о мотивах его молчания во время войны», хотя сам понтифик никогда не разъяснял своей позиции.



В 2012 году «Яд ва-Шем» изменил формулировку на одном из экспонатов, связанных с папством Пия XII, c «он не вмешался» на «он не выступил с публичным протестом». В новом тексте допускались различные положения о позиции папы и, по словам представителей «Яд ва-Шем», музей «с нетерпением ждет, когда архивы Ватикана будут открыты для ученых, чтобы можно было прийти к более ясному пониманию событий».



Предшественник Франциска папа Бенедикт заявил в 2009 году, что Пий XII прожил жизнь «героической» христианской добродетели, что может быть шагом к возможному причислению его к лику святых. Однако в 2014 году Франциск заявил, что ни одного чуда — являющегося предварительным условием для причисления к лику святых и последним шагом для канонизации — выявлено не было. «Если нет чуда, процесс не может продвигаться. Он останавливается на этом этапе», — заявил Франциск после посещения музея «Яд ва-Шем». В прошлом году Франциск заявлял, что Пий XII возглавлял церковь в один из «печальнейших и мрачнейших периодов 20-го века». Он добавил также, что уверен: «серьезное и объективное историческое исследование позволит дать оценку [Пия XII] в правильном свете», в том числе допуская «уместную критику».

