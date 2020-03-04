Из киноверсии «Мулан» убрали капитана Ли Шанга

Из киноадаптации мультфильма Disney «Мулан» убрали одного из главных героев ― капитана Ли Шанга, в которого в оригинальной версии влюбилась главная героиня. Авторы фильма посчитали, что эта сюжетная линия не соответствует духу эпохи #MeToо. Об этом сообщает Би-би-си.



Напомним, по сюжету девушка по имени Мулан маскируется под мужчину, чтобы обманом попасть в китайскую армию и сражаться вместо своего пожилого отца. Там она знакомится со своим командиром Ли Шангом, в которого позднее влюбляется. В второй части мультфильма влюбленные женятся.



Но по словам продюсера Джейсона Рида, к такому сюжету есть вопросы относительно власти в их отношениях. «Я думаю, особенно во время движения #MeToo, что быть при командире, имеющем любовное влечение, было бы очень неудобно, и мы не думаем, что это уместно», — сказал он.



Поэтому Ли Шанга заменили на двух персонажей: один стал командиром по имени Тунг, который становится для главной героини наставником и заменяет отца, а другой — Хонгуи, который находится с Мулан в одной команде и равен ей.



#МeToo ― это общественное движение, ставшее популярным в 2017 году после секс-скандала вокруг кинопродюсера Харви Вайнштейна, которого признали виновным в изнасиловании. Участники этого движения придают огласке случаи сексуального насилия и домогательств.





