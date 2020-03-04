Кабмин: ехай…

Коротко о текущей ситуации с правительством. Эпическая битва с «соросятником» идет с переменным успехом. Глава BRDO Алексей Гончарук вцепился в кресло премьера и хочет забрать его с собой в качестве трофея. Активисты, волонтеры и выпускники Киевской школы экономики имени Тимофея Милованова пытаются оспорить увольнение кумира, но это уже чистая агония. Контуры нового Кабмина уже проступили, и многие, чисто как дети, радуются перестановке кроватей.



Хотя, справедливости ради, стоит отметить частичную смену ряда блядей. Надеюсь, это культурное слово вас не шокировало. Меня больше всего интересует судьба «соросят». Парадоксальная ситуация сложилась, честное слово: сначала Зеленский завел в Кабмин команду BRDO, а теперь с азартом ее оттуда выковыривает под крики и стоны наших западных партнеров. Гончарук вечером будет утилизирован. Это самый крупный «соросенок». Заматерел, сука, начал кусаться. Вместо него ставят Дениса Шмыгаля, о котором известно два факта. Во-первых, он родился в культурной столице нации, которая готовится к отражению коронавируса. Во-вторых, Денис принадлежит к секте «менеджеров ДТЭК» Рината Леонидовича. Это круче, чем масонская ложа. Пользуясь случаем, хочу поинтересоваться: как там обстоят дела с эвакуацией Насти и ее собачки из Уханя? Заждалась, поди, деваха самолета ФК «Шахтер». Все глаза проглядела на взлетной полосе.



Следующий «соросенок» из BRDO, который закончил свои дни в Кабмине – министр энергетики Алексей Оржель. Его меняют на еще одного менеджера Рината Леонидовича – Ивана Плачкова. Хорошо известная в узких кругах фигура. При Ющенко он упоенно «порол Газпром». Ставим крестик. На Оржеле.



Тимофей Милованов. Он же, по классификации Игоря Коломойского, «дебил». Битва с «соросятником» и МВФ относительно Милованова была суровая и закончилась вничью. Тимофей остается, но идет на понижение. Разжалован до звания «аграрий-дебил». Будет отвечать за сельское хозяйство в АПК



Артем долго шел к провалу. Почти пять лет. В принципе, его можно рассматривать как жертву коварных демократов. Наобещали блестящие политические перспективы. Говорили о президентстве. Минимум о премьерстве. Он поверил. Топил за Хиллари Клинтон, обидел своими беспочвенными подозрениями Дональда Трампа и что в итоге?

Министр образования Анна Новосад, стипендиат фонда «Открытое общество» Джорджа Сороса, скоро будет вынуждена существовать на нищенскую стипендию международного авантюриста венгерского происхождения. Деваху ждут трудные дни в новой однокомнатной квартире, поскольку она без Леши Гончарука не может тащить груз образования нации в светлые трансгендерные дали. Вычеркиваем.Тимофей Милованов. Он же, по классификации Игоря Коломойского, «дебил». Битва с «соросятником» и МВФ относительно Милованова была суровая и закончилась вничью. Тимофей остается, но идет на понижение. Разжалован до звания «аграрий-дебил». Будет отвечать за сельское хозяйство в АПК. Точнее, доводить до логического конца «кейс по приватизации земли». Ну вы поняли.Министра юстиции, выходца из BRDO Дениса Малюсько мы все знаем по идиотским фото в «Инстаграме». Тоже дебил, однако увольнять его не будут. Логических объяснений этому решению нет. Есть только хитрая улыбка Игоря Валерьевича, который сумел как-то прикормить «инстаграмера».Максим Нефедов, глава таможенной службы, выходец из инвестиционной компании «Драгон капитал» Томаша Фиалы (финансовый эмиссар Сороса). В списках на увольнение не значится. Залег на дно в BDSM-клубе с косметической масочкой на лице. Может и проскочить. Весь «соросятник» за него переживает.Министр культуры Владимир Бородянский, креатура Пинчука–Сороса, попал в промежуточное положение. Он успел прославиться как инициатор законопроектов о запрете медиа в Украине и фанат «Битвы экстрасенсов». Но ни одна бабка не может сказать, даже надвое, останется ли Бородянский руководить культурой нации. Но это, чтобы вы понимали, знаковая фигура, которая может определить итоговый счет битвы против «соросят». Пока счет 3:2 не в пользу ставленников Фонда. Но если останутся Нефедов и Бородянский, то возникает вопрос: зачем было все это затевать? Чтобы осенью опять начинать очередную «эпическую битву»?Теперь перейдем на поле для игры в настольный теннис. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка пропустил сразу два шарика и находится в предотставочном состоянии. Опытные дипломаты из объединения G7 пытаются оказать ему посильную помощь. Но, по ходу, они его теряют. Большая утрата для Демпартии США. 100%. Дедушка Сорос роняет по случаю его безвозвратного ухода скупую слезу. Или это мочеприемник потек? Непонятно. На место владельца чудесной недвижимости под Страсбургом назначают бывшего юриста «95-го Квартала» с непонятной фамилией. У него задача как-то выдавить из офиса генпрокурора Касько, Чумака и Трепака, которые поклялись хранить верность заветам Сороса–Трампа. Если удастся, то базовая опорная точка «соросятника» будет полностью зачищена.И напоследок о директоре Национального антикоррупционного агентства Украины Артеме Сытнике. Артем долго шел к провалу. Почти пять лет. В принципе, его можно рассматривать как жертву коварных демократов. Наобещали блестящие политические перспективы. Говорили о президентстве. Минимум о премьерстве. Он поверил. Топил за Хиллари Клинтон, обидел своими беспочвенными подозрениями Дональда Трампа и что в итоге? Отправляют в отставку как коррупционера, ведущего разгульный образ жизни в охотничьих угодьях в лесах Ровно. Это, согласитесь, очень обидно. Человек старался, передавал секретную информацию прямо в посольство США, закупал для спецназа НАБУ носки по 10 евро за пару, и тут такой бесславный конец карьеры. Самое обидное – никто из американских кураторов даже не «вписался» за него. Но в НАБУ пока остаются его «побратимы». В частности, первый зам Гизо Углава. Кристально чистой души человек. Клянется продолжить дело Артема и не допустить Трампа ко второму президентскому сроку.Окончательный счет «соросятник» – Зеленский будет известен сегодня вечером. Не переключайтесь.