Аваков обнародовал декларацию о доходах

В ежегодной декларации министра за 2019 год указано также три квартиры (одна из которых 657,9 м.кв), два земельных участка по 1200 кв.м, номер в гостинице.



Об этом сообщает издание " РБК-Украина " со ссылкой на сайт деклараций НАПК.



Арсен Аваков задекларировал 33 произведения искусства, трое часов, антикварные изделия, коллекционные монеты, украшения и одежду жены.



Министр внутренних дел задекларировал 12 акций в ПАО ФК "Металлист". Аваков отметил, что за год получил зарплату в размере 1120887 гривен.



Среди задекларированного министром - авторское право на книгу "Ленин с нами?" на русском, английском и украинском языках, стоимостью 25 тыс. 600 грн каждая.



В ежегодной декларации министра за 2019 год указано также три квартиры (одна из которых 657,9 м.кв), два земельных участка по 1200 кв.м, номер в гостинице. Одна из земельных участков принадлежит жене Авакова.

