Группа Little Big едет на Евровидение от России

Группа Little Big представит Россию на конкурсе песни "Евровидение 2020" в Роттердаме (Нидерланды).



Об этом сегодня, 2 марта, объявил ведущий программы "Время" на Первом канале Кирилл Клейменов, где и определяли участника.



В России, в отличие от Украины, последние годы нет Нацотбора. То есть участника определяет жюри, но это происходит не в формате шоу - гражданам просто сообщают, кто представит страну на песенном конкурсе.



После заявления на Первом канале информацию подтвердила группа на своей странице в Facebook. В программе "Время" артисты выступили с небольшим комментарием, что для них это честь.



Скриншот из Facebook группы



Группа была основана Ильей (Ильичом) Прусикиным в 2013 году в Санкт-Петербурге. Она работает в жанре фрик-рейв.



Сам коллектив именует себя сатирической арт-коллаборацией, которая одновременно делает ставку и на музыку, и на зрительный ряд, и на шоу.



Команда стала популярна после того, как выступила на разогреве на концерте звезд из ЮАР Die Antwoord, с которыми ее часто сравнивают.



Все последние клипы Little Big набирают миллионы просмотров. Рекордсменом по просмотрам (362 миллиона) стал ролик SKIBIDI.





