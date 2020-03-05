Стоп «порохобот»!

В правительстве остались вакантными места министров экономики, сельского хозяйства, образования и культуры. У меня чисто рациональное предложение. Раз уж все равно идет перестановка кроватей, давайте никого не назначать на эти должности. Это будет разумная экономия бюджетных средств. Более того, есть шансы, что ситуация в гуманитарной и экономической сферах наконец-то слегка нормализуется. Давайте будем откровенными, экономики как таковой у нас нет.



Тимофей Милованов доказал: любой дебил может управлять Минэкономики и МинАПК одновременно. Вы представляете, что произойдет, если дебила вообще не будет? Ни в экономике, ни в сельском хозяйстве? Резко повысятся надои молока от внезапно повеселевших коров. Крупный и средний рогатый скот вздохнет свободно. ВВП вздрогнет и начнет потихоньку демонстрировать стабильную стагнацию. Или не начнет, что, впрочем, не имеет никакого значения. Никто не станет выть о кредитах МВФ, не будет сношать мозги очередной миссией Фонда, озимые, опять же, заколосятся. Не совсем понимаю, что именно делают озимые. Милованов, уверен, вообще был не в курсе. Поэтому будут созданы все условия для превращения Украины в региональную сверхдержаву.



Возьмем ту же культуру. Мы все помним, чем занимался пинчуковский «карликовый пинчер» в розовом худи Бородянский. Полгода трахал наше самосознание проектами законов о тотальном контроле над медиа, ошейниках для блогеров и влогеров, уголовном наказании за фейки. Социум послал ему четкий фидбек: иди на х...й. Так он понавыписывал себе и своим «шнуркам» премий в размере 1000 процентов от оклада, обиделся и подал в отставку.



«Усеченный» состав Кабмина – просто находка. Действенное применение «эффекта козла» из анекдота про ребе. Ну когда он дал совет завести дома козла, а потом посоветовал его выгнать. Всем, с…ка, стало гораздо легче. Так и в этом случае. Выгнали «соросят» – это, безусловно, огромный плюс



Нам с головой хватит уже тех перестановок, которые есть. Не надо усугублять ситуацию. Продолжайте творить геноцид «соросятника», и никто вам слова плохого не скажет. Увольняйте Рябошапку, Сытника, главу Нацбанка вместе со всем Советом, членов наблюдательных советов «УЗ», «Укроборонпрома»

Не надо никого назначать на его место. Культуре ничего не угрожает. Вообще. Она находится на том же уровне, где и находилась в последние десятилетия. И мы все прекрасно знаем это место. Что изменится от того, что некому будет рассказывать о гигантской пользе стопроцентной квоты на мову на ТВ и радио? Ничего. Меньше станут пилить бюджетные средства, выделяемые на съемки очередного «шедевра» про войну с Россией. «Котики» там всякие, «Скотики», «Черкассы» и «Позывной «Бандерас». Все равно никто это не смотрит. Опять же есть практически стопроцентная вероятность, что на должность министра образования опять назначат очередную Новосад, озабоченную тем, как ей выжить в Киеве на два миллиона гривен в год. А ей еще рожать и воспитывать ребенка в маленькой комнатушке в 117 кв. метров. Последним нормальным министром образования был Дмитрий Табачник. Однако у меня есть обоснованные сомнения в том, что он согласится вернуться. Со всей текущей работой в Минобразования справится любая секретарша в приемной. Все будет только лучше. Некому станет инициировать бесконечный срач о том, на каком языке обучать детей, какая очередная версия истории великой нации является наиболее актуальной. Все вздохнут с облегчением. Гарантирую – отсутствие четырех министров позитивно скажется на гуманитарной сфере. Тем более нам всем по горло хватит премьера из расово правильного города Украины.«Усеченный» состав Кабмина – просто находка. Действенное применение «эффекта козла» из анекдота про ребе. Ну когда он дал совет завести дома козла, а потом посоветовал его выгнать. Всем, с…ка, стало гораздо легче. Так и в этом случае. Выгнали «соросят» – это, безусловно, огромный плюс. Вопли активистов, антикоррупционеров и представителей Atlantic Council (Сорос–Пинчук) приятно ласкают слух. Так не надо усугуБлять. И так уже в новый Кабмин проник вульгарный «порохобот» на должность министра Кабинета министров. Зачем нам еще четыре?!Есть масса других претензий к новому правительству, поскольку консенсус олигархов как бы есть, а как нам всем дальше жить?! Восемьдесят процентов жителей интересуются: скажите, а война закончится или как? Что им ответить? Да, снесли Пристайко, который устроил скандал с празднованием Дня победы и грозился переписать Минские соглашения прямо на своей дрожащей коленке.Но куда снесли? В почетную ссылку, сделав «свадебным европейским генералом»: вице-премьером по европейской интеграции. Тема вообще не актуальная на фоне сплошного закрытия границ и рынков в связи с коронавирусом. А кого поставили на его место? Кулебу, который хоть и не подкатывает штанишки, однако был в обойме Климкина и пытался не допустить возвращения российской делегации в ПАСЕ. Да, он менее токсичен, чем спалившийся Пристайко. Как бы личная квота главы Офиса Ермака, который теперь на коне и может разговаривать с Козаком о чем угодно. Но, скорее всего, все гораздо банальнее и прозаичнее. Перестановка кроватей должна была убедить Москву в неких «позитивных подвижках». Цель этой комбинации – добиться согласия на проведение очередной бессмысленной и пустой встречи в «нормандском формате». Чтобы Зеленский мог в очередной раз пофоткаться на фоне мировых лидеров и повысить рейтинг.Однако еще в день голосования по новому составу КМ Виктор Медведчук («Оппозиционная платформа – За жизнь») предупредил: подобные игры в стиле «поменяли шило на мыло» не пройдут. Наверное, лишним будет напоминать, что у Путина и Медведчука есть прямой канал общения и что это единственный из украинских топ-политиков, к чьему мнению прислушиваются.В общем, на последние кадровые решения Зеленского и ОП смотрят трезвым взглядом. И если ребята решили играть в имитацию - их честно предупредили, что подобные фокусы не пройдут.Короче, нам с головой хватит уже тех перестановок, которые есть. Не надо усугублять ситуацию. Продолжайте творить геноцид «соросятника», и никто вам слова плохого не скажет. Увольняйте Рябошапку, Сытника, главу Нацбанка вместе со всем Советом, членов наблюдательных советов «УЗ», «Укроборонпрома». Если Лещенко и Найем лишатся своих хлебных должностей, никто даже слова плохого не скажет. Но вот торопиться с назначением «новых лиц» вообще не следует. Пусть будут и.о.