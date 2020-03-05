Стоп «порохобот»!
В правительстве остались вакантными места министров экономики, сельского хозяйства, образования и культуры. У меня чисто рациональное предложение. Раз уж все равно идет перестановка кроватей, давайте никого не назначать на эти должности. Это будет разумная экономия бюджетных средств. Более того, есть шансы, что ситуация в гуманитарной и экономической сферах наконец-то слегка нормализуется. Давайте будем откровенными, экономики как таковой у нас нет.
Тимофей Милованов доказал: любой дебил может управлять Минэкономики и МинАПК одновременно. Вы представляете, что произойдет, если дебила вообще не будет? Ни в экономике, ни в сельском хозяйстве? Резко повысятся надои молока от внезапно повеселевших коров. Крупный и средний рогатый скот вздохнет свободно. ВВП вздрогнет и начнет потихоньку демонстрировать стабильную стагнацию. Или не начнет, что, впрочем, не имеет никакого значения. Никто не станет выть о кредитах МВФ, не будет сношать мозги очередной миссией Фонда, озимые, опять же, заколосятся. Не совсем понимаю, что именно делают озимые. Милованов, уверен, вообще был не в курсе. Поэтому будут созданы все условия для превращения Украины в региональную сверхдержаву.
Возьмем ту же культуру. Мы все помним, чем занимался пинчуковский «карликовый пинчер» в розовом худи Бородянский. Полгода трахал наше самосознание проектами законов о тотальном контроле над медиа, ошейниках для блогеров и влогеров, уголовном наказании за фейки. Социум послал ему четкий фидбек: иди на х...й. Так он понавыписывал себе и своим «шнуркам» премий в размере 1000 процентов от оклада, обиделся и подал в отставку.
«Усеченный» состав Кабмина – просто находка. Действенное применение «эффекта козла» из анекдота про ребе. Ну когда он дал совет завести дома козла, а потом посоветовал его выгнать. Всем, с…ка, стало гораздо легче. Так и в этом случае. Выгнали «соросят» – это, безусловно, огромный плюс
Не надо никого назначать на его место. Культуре ничего не угрожает. Вообще. Она находится на том же уровне, где и находилась в последние десятилетия. И мы все прекрасно знаем это место. Что изменится от того, что некому будет рассказывать о гигантской пользе стопроцентной квоты на мову на ТВ и радио? Ничего. Меньше станут пилить бюджетные средства, выделяемые на съемки очередного «шедевра» про войну с Россией. «Котики» там всякие, «Скотики», «Черкассы» и «Позывной «Бандерас». Все равно никто это не смотрит. Опять же есть практически стопроцентная вероятность, что на должность министра образования опять назначат очередную Новосад, озабоченную тем, как ей выжить в Киеве на два миллиона гривен в год. А ей еще рожать и воспитывать ребенка в маленькой комнатушке в 117 кв. метров. Последним нормальным министром образования был Дмитрий Табачник. Однако у меня есть обоснованные сомнения в том, что он согласится вернуться. Со всей текущей работой в Минобразования справится любая секретарша в приемной. Все будет только лучше. Некому станет инициировать бесконечный срач о том, на каком языке обучать детей, какая очередная версия истории великой нации является наиболее актуальной. Все вздохнут с облегчением. Гарантирую – отсутствие четырех министров позитивно скажется на гуманитарной сфере. Тем более нам всем по горло хватит премьера из расово правильного города Украины.
«Усеченный» состав Кабмина – просто находка. Действенное применение «эффекта козла» из анекдота про ребе. Ну когда он дал совет завести дома козла, а потом посоветовал его выгнать. Всем, с…ка, стало гораздо легче. Так и в этом случае. Выгнали «соросят» – это, безусловно, огромный плюс. Вопли активистов, антикоррупционеров и представителей Atlantic Council (Сорос–Пинчук) приятно ласкают слух. Так не надо усугуБлять. И так уже в новый Кабмин проник вульгарный «порохобот» на должность министра Кабинета министров. Зачем нам еще четыре?!
Есть масса других претензий к новому правительству, поскольку консенсус олигархов как бы есть, а как нам всем дальше жить?! Восемьдесят процентов жителей интересуются: скажите, а война закончится или как? Что им ответить? Да, снесли Пристайко, который устроил скандал с празднованием Дня победы и грозился переписать Минские соглашения прямо на своей дрожащей коленке.
Нам с головой хватит уже тех перестановок, которые есть. Не надо усугублять ситуацию. Продолжайте творить геноцид «соросятника», и никто вам слова плохого не скажет. Увольняйте Рябошапку, Сытника, главу Нацбанка вместе со всем Советом, членов наблюдательных советов «УЗ», «Укроборонпрома»
Но куда снесли? В почетную ссылку, сделав «свадебным европейским генералом»: вице-премьером по европейской интеграции. Тема вообще не актуальная на фоне сплошного закрытия границ и рынков в связи с коронавирусом. А кого поставили на его место? Кулебу, который хоть и не подкатывает штанишки, однако был в обойме Климкина и пытался не допустить возвращения российской делегации в ПАСЕ. Да, он менее токсичен, чем спалившийся Пристайко. Как бы личная квота главы Офиса Ермака, который теперь на коне и может разговаривать с Козаком о чем угодно. Но, скорее всего, все гораздо банальнее и прозаичнее. Перестановка кроватей должна была убедить Москву в неких «позитивных подвижках». Цель этой комбинации – добиться согласия на проведение очередной бессмысленной и пустой встречи в «нормандском формате». Чтобы Зеленский мог в очередной раз пофоткаться на фоне мировых лидеров и повысить рейтинг.
Однако еще в день голосования по новому составу КМ Виктор Медведчук («Оппозиционная платформа – За жизнь») предупредил: подобные игры в стиле «поменяли шило на мыло» не пройдут. Наверное, лишним будет напоминать, что у Путина и Медведчука есть прямой канал общения и что это единственный из украинских топ-политиков, к чьему мнению прислушиваются.
В общем, на последние кадровые решения Зеленского и ОП смотрят трезвым взглядом. И если ребята решили играть в имитацию - их честно предупредили, что подобные фокусы не пройдут.
Короче, нам с головой хватит уже тех перестановок, которые есть. Не надо усугублять ситуацию. Продолжайте творить геноцид «соросятника», и никто вам слова плохого не скажет. Увольняйте Рябошапку, Сытника, главу Нацбанка вместе со всем Советом, членов наблюдательных советов «УЗ», «Укроборонпрома». Если Лещенко и Найем лишатся своих хлебных должностей, никто даже слова плохого не скажет. Но вот торопиться с назначением «новых лиц» вообще не следует. Пусть будут и.о.