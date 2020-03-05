Разумков не исключает введения дополнительных мер в Раде в связи с коронавирусом

Украинский парламент продолжает готовиться к Парламентской ассамблее НАТО, несмотря на коронавирус, заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.



"Если мы говорим о Парламентской ассамблее НАТО, которая состоится в мае, то давайте дождемся. По состоянию на сегодня мы продолжаем подготовку к этому мероприятию", - сказал Разумков на брифинге в четверг в Киеве, есть ли угроза срыва проведение межпарламентской ассамблеи НАТО в столице Украины из-за коронавируса.



При этом он не исключил, что в случае распространения коронавирусной инфекции украинский парламент прибегнет к необходимым мерам.



"Мы видим, что проблема увеличивается, к сожалению, уже есть заболевшие люди и в нашем государстве. Пока что каких-то дополнительных мер Верховная Рада не вводила, однако я не исключаю, что такие меры будут введены немного позже", - предположил Разумков.

