Гончарука считают лучшим из премьеров менее 5% украинцев – опро

Алексей Гончарук, который ушел в отставку с должности премьер-министра Украины в среду, оказался только на пятом месте рейтинга бывших глав правительства Украины по известности, свидетельствуют данные опроса компании Gradus.



Его имя оказалось известным от 70 до 80% респондентов.



Тем временем наиболее известным для украинцев премьер-министром страны стал Владимир Гройсман. Кроме него, в четверку наиболее известных глав украинского правительства вошли Арсений Яценюк, Юлия Тимошенко и Николай Азаров. Все они набрали в рейтинге более 80% голосов.



Экс-премьеры Виктор Янукович и Виктор Ющенко оказались известны от 60 до 70% опрошенных. Бывший глава правительства Павел Лазаренко известен от 50 до 60% респондентов. Леонид Кучма, Анатолий Кинах и Юрий Ехануров набрали от 40 до 50% голосов. От 20 до 30% опрошенных ответили, что знают экс-премьеров Сергея Арбузова, Евгения Марчука и Валерия Пустовойтенко. Ефим Звягильский, Витольд Фокин и Виталий Масол известны от 10 до 20% опрошенных.



Тем временем на вопрос, кто является лучшим премьер-министром Украины по результатам работы, наибольшее количество опрошенных (от 20 до 25%) ответили "ни один". От 15 до 20% выбрали пункт "затрудняюсь ответить". Также от 15 до 20% считают лучшим премьером Владимира Гройсмана. От 5 до 10% голосов набрали Азаров, Тимошенко, Кучма, Яценюк и Ющенко. Остальные премьеры, включая Гончарука, набрали от 0 до 5% голосов.



Исследование было проведено компанией Gradus методом самостоятельного заполнения анкеты в мобильном приложении. Онлайн-панель Gradus представляет население городов размером более 50 тыс. жителей, в возрасте 18-60 лет по возрасту, полу, размеру населенного пункта и регионам. Период проведения поля: 04.03.2020 года, с 11:00 по 16:00. Размер выборки: 635 респондентов.

