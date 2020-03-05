Рада уволила генпрокурора Рябошапку

Верховная Рада на внеочередном заседании 5 марта приняла постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке.



За постановление проголосовали 263 народных депутата.



Голоса распределились так: "Слуга народа" - 179, Оппоплатформа - 36, "За будущее" - 15, "Доверие" - 16, внефракционные - 17. Отметим, что 179 голосов "слуг" - это антирекорд важных голосований от фракции правящей партии.



В настоящее время должность первого заместителя генпрокурора занимает Виталий Касько. Вероятно, он будет исполнять обязанности генпрокурора.



Согласно ст.131-1 Конституции Украины, генеральный прокурор Украины назначается на должность и освобождается от должности главной государства с согласия Верховной Рады. Срок его полномочий составляет шесть лет, при чем одно и то же лицо не может занимать должность генпрокурора два срока подряд.



При этом, согласно п.25 ст.85 Конституции, в полномочия украинского парламента входит дача согласия на назначение на должность и освобождение с должности президентом генпрокурора; а также выражение недоверия генпрокурору, что влечет его отставку с должности.



Согласно ст.2 закона "О прокуратуре", генпрокурор освобождается от должности также в случае невозможности исполнять полномочия по состоянию здоровья, нарушение требований несовместимости, вступления в законную силу обвинительного приговора против него, прекращения его гражданства, подачи заявления об освобождении от должности по собственному желанию, по другим основаниям.



Генеральный прокурор также входит по должности в состав Высшего совета юстиции, а согласно ст.107 Конституции, является по должности также и членом Совета национальной безопасности и обороны Украины.



