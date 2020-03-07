В Раде озвучили новый план борьбы за Крым и Донбасс

Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Евгения Кравчук в интервью изданию "Апостроф" предложила "пробиваться" к жителям Донбасса и Крыма через телевидение. Кравчук пожаловалась, что крымчане и жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса не хотят смотреть украинские каналы.

Так, в Донбассе они в лучшем случае могут рассчитывать на пятую строчку в рейтинге. На полуострове же их вообще не транслируют.



Однако в Киеве считают, что придумали способ "перетянуть" аудиторию. Парламентарий сообщила, что для этого предлагается показывать по украинским телеканалам "какие-то очень интересные сериалы, спортивные события" в то время, когда по российскому телевидению идут новости.



Она добавила, что новостные выпуски будут приурочены к началу комендантского часа на территории ДНР и ЛНР и будут начинаться в 23:00. По ее мнению, это увеличит шансы на то, что программу кто-то посмотрит.



"Это, по сути, информационная деоккупация", — заявила депутат. Она не уточнила, как сериалы и спортивные мероприятия помогут Киеву вернуть доверие крымчан и жителей Донбасса.



Вместе с тем Кравчук признала, что за шесть лет Украина "потеряла много времени", поэтому "пробиться" будет очень сложно.



"Постепенно канал будет выходить на собственное производство, но год-два, конечно, это в первую очередь производство больших телевизионных групп, которые готовы сознательно просто делиться своим контентом", — заключила она.

Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с разнообразными инициативами и планами действий, которые, по их мнению, позволят "вернуть" Крым Киеву. Так, вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что полуостров сам "выскользнет" из рук России и станет украинским. Скандально известный журналист Айдер Муждабаев предлагал воссоздать Великое княжество Литовское и присоединить к нему Польшу, Украину и часть российской территории. Бывший украинский военный Евгений Яранцев призвал продать крымские земли американцам. Чиновник из Генического района Александр Воробьев рассказал о планах "присоединения" Крыма к Украине с помощью троллейбусного маршрута до Керчи.



Сенатор Сергей Цеков, комментируя одну из подобных инициатив, рассказал, что Украина действительно может воссоединиться с полуостровом, как только сама войдет в состав России.



Крым стал российским регионом после проведенного там в 2014 году референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение. Голосование состоялось после госпереворота на Украине. Москва не раз заявляла, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН сделали выбор в пользу России. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.

