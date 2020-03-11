Агентство Fitch прогнозирует одобрение новой программы МВФ для Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что Украина получит окончательное одобрение Совета директоров МВФ новой программы в первом полугодии 2020 года, однако не исключает и задержки. Об этом говорится в сообщении агентства.



Fitch Ratings ожидает, что продолжение сотрудничества с МВФ в рамках новой многолетней программы поможет поддержать устойчивое снижение рисков рефинансирования за счет облегчения доступа к дополнительному внешнему финансированию (официальному и рыночному), укреплению макрофинансовой стабильности и устойчивости бюджета.



Как отмечают аналитики агентства, Украина добилась значительного прогресса в законодательном одобрении ряда реформ, которые, если они будут эффективно реализованы, могли бы помочь устранить структурные недостатки, которые влияют на перспективы роста и качество институтов.



По мнению агентства, новое правительство Дениса Шмыгаля должно обеспечить плавный переход в переговорном процессе о новой программе с МВФ и укрепить доверие к приверженности администрации президента Владимира Зеленского проведению реформ.



Fitch считает, что продолжение взаимодействия с МВФ остается ключевым фактором для получения макрофинансовой помощи ЕС, потенциального нового многостороннего финансирования и постоянного доступа к внешним рынкам на выгодных условиях.

