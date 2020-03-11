Агентство Fitch прогнозирует одобрение новой программы МВФ для Украины

Агентство Fitch прогнозирует одобрение новой программы МВФ для Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что Украина получит окончательное одобрение Совета директоров МВФ новой программы в первом полугодии 2020 года, однако не исключает и задержки. Об этом говорится в сообщении агентства.

Fitch Ratings ожидает, что продолжение сотрудничества с МВФ в рамках новой многолетней программы поможет поддержать устойчивое снижение рисков рефинансирования за счет облегчения доступа к дополнительному внешнему финансированию (официальному и рыночному), укреплению макрофинансовой стабильности и устойчивости бюджета.

Как отмечают аналитики агентства, Украина добилась значительного прогресса в законодательном одобрении ряда реформ, которые, если они будут эффективно реализованы, могли бы помочь устранить структурные недостатки, которые влияют на перспективы роста и качество институтов.

По мнению агентства, новое правительство Дениса Шмыгаля должно обеспечить плавный переход в переговорном процессе о новой программе с МВФ и укрепить доверие к приверженности администрации президента Владимира Зеленского проведению реформ.

Fitch считает, что продолжение взаимодействия с МВФ остается ключевым фактором для получения макрофинансовой помощи ЕС, потенциального нового многостороннего финансирования и постоянного доступа к внешним рынкам на выгодных условиях.