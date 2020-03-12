Решение по ограничительным мерам в Киеве является обязательным для всех учреждений независимо от форм собственности – КГГА

Решение комиссии Киевской горгосадминистрации по внедрению ограничительных мер в столице в связи с коронавирусом является обязательным для всех учреждений независимо от формы собственности, заявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник на брифинге в Киеве в среду.



"За нарушение будет административная или криминальная ответственность, контролировать будет полиция", - сказал он.



По словам Поворозника, решение комиссия продиктовано ситуацией с распространением коронавируса в Европе.



Он также отметил, что работа учебных заведений будет носить дистанционный характер.

