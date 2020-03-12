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- Для аэропорта "Борисполь" закупят оборудование для дистанционного температурного скрининга
Для аэропорта "Борисполь" закупят оборудование для дистанционного температурного скрининга
В Международном аэропорту Борисполь планируют установить оборудование для дистанционного скрининга пассажиров. Такое решение принято Кабмином в рамках мероприятий, которые употребляются из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19, передает УНН.
"Принято решение закупить инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в Международном аэропорту Борисполь", - говорится в сообщении.
Сейчас в аэропортах проводят температурный скрининг с помощью бесконтактных термометров.
В то же время в ВОЗ заявили, что температурный скрининг не является эффективным способом борьбы с распространением COVID-19.
Напомним, правительство приняло решение о принятии ряда мер по недопущению распространения коронавируса в Украине.
Кабмином предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.
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