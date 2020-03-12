Китай направил в Италию экспертов для борьбы с коронавирусом

Четыре эксперта в области медицины и преподаватель итальянского языка из китайской провинции Сычуань в среду отправились в Шанхай, откуда они улетят в Италию для оказания помощи стране в борьбе со вспышкой коронавируса COVD-19. Об этом сообщает Синьхуа в среду, 111 декабря.



Отмечается, что пять экспертов присоединятся к группе специалистов-добровольцев, которую организовало Китайское общество Красного Креста. После этого весь коллектив отправится в Италию.



"Как только прилетим в Италию, начнем изучать ситуацию в этой стране, будем обмениваться опытом по борьбе с эпидемией и будем сотрудничать с итальянскими медиками", – цитирует агентство представителя одной из сычуаньских больниц Ляна Цзунганя.



Накануне Китай выразил готовность оказать гуманитарную помощь Италии для борьбы с коронавирусом. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с итальянским коллегой Луиджи ди Майо.



Как известно, Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса. Только по официальным данным, в настоящее время на Апеннинах зафиксированы уже более 10 тысяч случаев заражения новым вирусом. Выздоровели 1004 человека, скончался 631.



Всего в мире новым коронавирусом заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели.

