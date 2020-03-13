Apple отложила презентацию новой продукции

Компания Apple отменила весеннюю презентацию своих новых продуктов, которая должна была состояться в конце марта.



Об этом сообщает CultofMac со ссылкой на источник.



«Apple решила отложить мартовскую презентацию продуктов после длительных задержек в производстве нового iPhone SE», - говорится в сообщении.



Отмечается, что после презентации своей продукции компания не смогла бы обеспечить достаточное количество товаров для их глобальной продажи, особенно данная проблема касается нового бюджетного iPhone SE 2 и iPad Pro.



Однако главным фактором в принятии решения стал изданный департаментом общественного здоровья округа Санта-Клара в штате Калифорния запрет массовых собраний от 1000 человек с 11 марта по 1 апреля.



Презентация Apple должна была состояться 31 марта в Steve Jobs Theater в штаб-квартире компании, где количество участников мероприятия гостей превысило бы 1 тыс. человек.



Сейчас Калифорния сообщает о 133 подтвержденных случаях заражения и 2 смертях от COVID-19. Всего в Соединенных Штатах зафиксировано 1 272 случая заражения коронавирусом и 38 смертей от него.



Как сообщал Укринформ, по состоянию на четверг общее количество инфицированных в мире составило 126 258, количество умерших - 4 638, выздоровели от болезни на данное время 68 284 человека.

