Глава НБУ назвал причину роста курса доллара

Украинский валютный рынок реагирует на ситуацию с неопределенностью с распространением коронавируса в мире. Об этом на брифинге сообщил глава НБУ Яков Смолий, передает корреспондент РБК-Украина.



Как отметил Смолий, на сегодня наблюдается турбулентность на финансовых и товарных рынках, ухудшение настроений.



По его словам, это спровоцировало существенный рост спроса на иностранную валюту более ее предложение, начиная с прошлой недели.



"Для сглаживания значительных курсовых колебаний Национальный банк сохраняет активное присутствие на межбанковском валютном рынке с прошлой недели", - сообщил он.



По его словам, только на этой неделе чистая продажа валюты НБУ достиг 700 млн долларов.



"И мы готовы при необходимости продолжить валютные интервенции. Несмотря на то, что напряженная ситуация на валютном рынке обусловлена исключительно психологическим фактором, это создает риск ухудшения инфляционных ожиданий и, следовательно, может сказаться на потребительских ценах в будущем", - добавил глава НБУ.



Резкий скачок курса доллара произошел 10 марта после обвала мировых бирж, вызванных опасениями мировой рецессии из-за эпидемии коронавируса.

