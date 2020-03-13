Сплошной позитив

Считаю абсолютно правильным и закономерным тот факт, что у нас вся полнота власти в стране принадлежит настоящим патриотам, добровольцам и ветеранам АТО. Поэтому разгром презентации «Национальной платформы примирения и единства», которую внештатный советник секретаря Совбеза Сергей Сивохо попытался провести в условиях гибридной агрессии Кремля – полностью оправданный и мотивированный шаг.



Кто такой этот Зеленский? Он что, подставлял свою голову под атомные пули бурятских снайперов во время штурма Донецкого аэропорта? Или скакал на белом коне в авангарде нашего молниеносного контрудара под Иловайском, который впоследствии оказался котлом? Нет. Поэтому все эти декорации, установленные в офисе – просто для отвлечения косых глаз избирателей.



Секретарь Совбеза Алексей Данилов очень вовремя открестился от самодеятельности своего советника. Говорит, у меня таких одиннадцать штук, за всеми не уследишь. Их точки зрения не совпадают с генеральной линией Офиса президента, колебания которой секретарь улавливает особо чувствительной точкой своего тела. То ли чакрой, то ли анусом. Я не разбираюсь в этой их йоге. Да, валить на пол Сивохо и бить его ногами – это немного перебор. Ну так не убили же! А могли. Пусть спасибо скажет, что так легко отделался.



МВД среагировало на события просто блестяще. Они заранее все знали, поскольку «добровольческий полк «Азов» как бы формально подчиняется Министерству. Тут некоторые заподозрили Арсена Авакова, последние силы отдающего борьбе с коварным коронавирусом, в двойной игре. Дескать, поднимает ставки, хочет больше власти, загоняет Зеленского в узкие рамки. Ложь, поклеп и сплошная клевета.



Одурманенные кремлевской пропагандой и короновирусом миллионы украинцев не способны объективно оценить ситуацию. Поэтому мы все делегировали полномочия добровольцам и кое-каким волонтерам, которые еще не зашкварились с неуплатой налогов. К сожалению, пятая кремлевская колонна в последнее время подняла голову. Тот же Портнов распоясался



И знаете, чего еще не хватает Антону? Полномочий. Он хочет расследовать, как Вятрович, страшные преступления КПСС на территории Украины. Эксгумировать деятелей тоталитарного режима и осудить. Блестяще! И еще одна прекрасная новость: нашлись меценаты, готовые спонсировать демонтаж монумента «Родина-мать»

Просто полиция действовала в строгих рамках закона. Сначала надо зафиксировать преступление, обвести мелком тело того же Сивохо, опросить свидетелей. Привести собаку и заслушать ее компетентное мнение. Опять же должны поработать эксперты. А как они могут работать, если даже вскрывать нечего? Только после завершения всех формальностей, в строгом соответствии с внутриведомственными инструкциями, можно задерживать подозреваемых. Затем их отпускать, поскольку у них полный иммунитет. Мы же с чего начали? С того, что вся полнота власти в стране перешла к неравнодушным ветеранам АТО, вне зависимости от их возраста. Раньше власть принадлежала литовцам, грузинам, антикоррупционерам и волонтерам. Потом ее передали «соросятам», которые уверенно со всем справлялись, однако их обвинили в педерастии и поувольняли. Но не всех. Многих оставили для продолжения преемственности власти. А на высшей ступени эволюции стоят теперь ветераны «Азова», которые приняли на себя всю тяжесть отражения злонамеренной агрессии путинского режима.Одурманенные кремлевской пропагандой и короновирусом миллионы украинцев не способны объективно оценить ситуацию. Поэтому мы все делегировали полномочия добровольцам и кое-каким волонтерам, которые еще не зашкварились с неуплатой налогов. К сожалению, пятая кремлевская колонна в последнее время подняла голову. Тот же Портнов распоясался, утратил моральные и идеологически рамки и буквально преследует цвет нации, цинично называя его «бродячими бандами патриотов». В результате многие пугаются, гадят в памперсы и оставляют пост лидера партии «Голос» Сороса.Подобный террор, который проводится недобитком режима Януковича, недопустим. Мирно сосущие гранты волонтеры переживают панические атаки. Они страдают, постоянно оправдываются перед грантодателями и, естественно, жалуются на недержание. Остались только добровольцы «Азова», которые держат последний рубеж обороны нации. Они и наследник заветов Вятровича, глава украинского института памяти Антон Дробович. Кристально чистой души человек. Патриот с большой буквы «Ж».Смотрите: в стране все готовятся к панике, связанной с коронавирусом. Национальный банк кидает последние миллиарды из резерва для имитации стабильности курса гривны. Гречки в маркетах нет. Точнее, есть, но осталась только в пакетиках, которые нужно тупо варить. Дорогая. Масок нет. Но они и не нужны, поскольку наш главный санитарный врач оптимистично заявил: не помогут, нам все равно всем п…ц. Может, не прямо так сказал, однако мы все поняли по подтексту.И что в этих условиях является главным? На первом месте – избиение агента Кремля Сивохо. Это понятно. На втором – национальная память. Антон чутко уловил настроения в обществе и дал огромное интервью агентству «Интерфакс-Украина». Он даже хотел провести пресс-конференцию, но побоялся бешеного наплыва журналистов. Оказывается, нация очень креативно и творчески борется с нашим коммунистическим прошлым. Это же самое главное!Вот смотрите: власти города Новгород-Северского (Черниговская область), пострадавшие от коммунизации и стригущего лишая, предложили скрыть за решеткой мозаичные изображения Ленина и Сталина на водопроводной башне. Эти портреты до сих пор терроризируют жителей городка, напоминая о временах коммунистического засилья и колбасы по 2,20 руб. за килограмм. Это, если вы помните, «Докторская». «Любительская» стоила по 1,80. После длительного мозгового штурма власти решили установить решетки на изображениях. Антон Дробович пришел в полный восторг. «Это станет хорошим и резонансным примером», – заявил он в интервью агентству «Интерфакс». Интересное визуальное решение. Но еще лучше, на мой взгляд, позвать ветеранов, чтобы они написали на изображениях короткое слово из трех букв. Пусть они сделают при его написании три ошибки, не важно. Главное – посыл национальной души. И потом, в парламенте томится известный украинский муралист Гео Лерос, которого коллеги называют «ДэоЛанос» или просто «п...с». Пусть он забахает поверху веселенький муральчик на тему возрождения Бандеры. Сейчас модно изображать великих героев нации в современной хипстерской одежке. Сразу же возникают ассоциации с Нефедовым – этой иконой стиля во власти. Так вот, пусть изобразит того же Шухевича в виде… ну я не знаю… Шерон Стоун. Благо они уже почти ровесники.И знаете, чего еще не хватает Антону? Полномочий. Он хочет расследовать, как Вятрович, страшные преступления КПСС на территории Украины. Эксгумировать деятелей тоталитарного режима и осудить. Блестяще! И еще одна прекрасная новость: нашлись меценаты, готовые спонсировать демонтаж монумента «Родина-мать». Для этого нужно всего лишь пару тонн тротила. Или тола. Рванет так, что камня на камне не останется. Вот именно такой позитив и нужен нашему социуму.